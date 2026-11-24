El fallo condenatorio se dictó este martes, al término de un juicio oral y público desarrollado en el Poder Judicial de Ciudad del Este. El Tribunal de Sentencia encontró culpable a Lorenzo Vera Benítez de la muerte de Rosa Peralta Ojeda, ocurrida en mayo de 2014.

La fiscala Natalia Elizabeth Montanía representó al Ministerio Público y presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales para demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado.

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Tras analizar los elementos expuestos, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano, dictó la condena.

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De acuerdo con los antecedentes, el crimen ocurrió el 10 de mayo de 2014, alrededor de las 19:45, en el interior de una vivienda ubicada en el asentamiento San Francisco de Asís de Hernandarias. En aquella ocasión, Vera Benítez habría discutido con la víctima por motivos particulares y, durante el altercado, se abalanzó sobre ella y le propinó varias heridas con un cuchillo. Luego del ataque, abandonó el lugar.

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La mujer fue auxiliada por agentes policiales, quienes la trasladaron en una patrullera hasta el Hospital Distrital de Hernandarias. Sin embargo, falleció a consecuencia de las lesiones. El diagnóstico de la médica forense determinó como probable causa de muerte una “hemorragia aguda producida por heridas de arma blanca”.

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La investigación también reunió declaraciones de vecinos y otros testigos que sindicaron a Vera Benítez como autor de la agresión mortal. A partir de estos elementos, la Fiscalía formuló imputación en su contra y dispuso su detención preventiva.

El autor del homicidio permaneció prófugo y fue declarado en rebeldía durante varios años, hasta que el 4 de abril de 2025 fue capturado en la terminal de ómnibus de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá. A partir de su detención, la causa pudo avanzar hasta el juicio oral, donde finalmente fue condenado a 10 años de prisión.