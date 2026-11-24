El procedimiento se desarrolló este martes, entre las 08:00 y las 12:00, en los módulos 1, 3, 4 y 6 del penal, bajo coordinación de las autoridades penitenciarias y con intervención de agentes policiales.

La requisa realizada en celdas, talleres y patios fue autorizada por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y estuvo encabezada por el director del centro penitenciario, Saúl Salinas.

Durante el procedimiento fueron encontrados nueve aparatos celulares de distintas marcas, cargadores, cables USB, cargadores de fabricación casera, armas blancas, estoques, elementos punzantes, piezas de hierro y otros objetos que podrían ser utilizados para fabricar armas artesanales.

Entre los elementos incautados también figuran pipas caseras, cigarrillos, una pastilla de color blanco, una calculadora, un cargador portátil, repuestos para teléfonos celulares y otros artículos cuya tenencia no está permitida dentro del recinto penitenciario.

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Hallazgo de presuntas drogas

Durante el procedimiento, los intervinientes se incautaron de una bolsita de polietileno que contenía una sustancia que sería cocaína, además de un trozo de supuesta marihuana.

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Ante estos hallazgos, fueron convocados agentes del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Los antecedentes del caso fueron remitidos a los fiscales Claudelina Corvalán y Luis Fernando Escobar.