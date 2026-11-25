La minuta fue presentada por el concejal Sebastián Martínez (Yo Creo), quien solicitó un pronunciamiento institucional de rechazo y repudio a las expresiones de la legisladora, por considerar que tienen una connotación discriminatoria hacia los habitantes de la zona de frontera.

Martínez sostuvo que Ciudad del Este, por su condición fronteriza, diversidad cultural y dinamismo comercial, merece el mismo respeto que cualquier otra ciudad del país. Afirmó que vivir en la frontera no puede ser motivo de descalificación y cuestionó que representantes del Congreso Nacional recurran a expresiones que puedan estigmatizar a una población.

Durante su intervención en la sesión, el edil dijo que el pronunciamiento no debía interpretarse como una disputa partidaria, sino como una defensa del respeto y la igualdad entre paraguayos, independientemente de su lugar de residencia. La iniciativa se trató sobre tablas y fue aprobada por la Junta Municipal.

La concejal Alison Anisimoff (Yo Creo) también respaldó la iniciativa y cuestionó otras expresiones atribuidas a Amarilla, quien, en medio de las críticas, habría calificado a Ciudad del Este como una ciudad “valle”.

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La expresión de Prieto que generó polémica

El conflicto se originó luego de que Miguel Prieto afirmara, durante la entrega de reconocimientos a autoridades electas del partido Yo Creo, que los liberales que pretendan tener un espacio de poder en un eventual gobierno de cara a las elecciones generales de 2028 deberán “alinearse” a su proyecto político.

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En respuesta, Amarilla escribió en sus redes sociales que el Palacio de López “no es para fronterizos petulantes de poca monta”, frase que también escaló en polémica.

En medio de la controversia, Amarilla también anunció que presentaría una querella contra la concejal Valeria Romero por supuesta difamación y calumnia. Romero, pareja de Prieto, actualmente es presidenta de la Junta Municipal de Ciudad del Este.