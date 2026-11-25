La marcha #25N se realizará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. Las organizaciones convocantes denuncian el impacto de la caída de ueno bank en la economía de las mujeres y las familias, y exigen justicia, memoria y respuestas del Estado frente a las distintas formas de violencia.

La movilización partirá de la rotonda Oasis, en el microcentro esteño, y avanzará por la avenida Pioneros del Este hasta la avenida Bernardino Caballero, para llegar frente a la Gobernación de Alto Paraná. En caso de lluvia, se desarrollará una acción simbólica en la Biblioteca Municipal de Ciudad del Este.

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La marcha contará con distintas paradas temáticas e intervenciones urbanas que abordarán las problemáticas que atraviesan la vida de las mujeres y las niñas. Los espacios estarán dedicados a la memoria de las víctimas de feminicidio en Alto Paraná, las violencias presentes en la vida cotidiana, los efectos de vivir con miedo y una exposición denominada “Los enemigos del pueblo”, que señalará a figuras políticas vinculadas al caso ueno bank.

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Golpe a la autonomía económica de las mujeres

Uno de los ejes centrales de la movilización será visibilizar las consecuencias económicas y sociales de la caída de ueno bank, especialmente sobre las mujeres ahorristas, trabajadoras, empresarias y emprendedoras.

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Según datos del propio banco correspondientes a 2026, ueno contaba con 2.799.525 clientes, de los cuales el 47 % serían mujeres. Esto representa aproximadamente 1.315.777 mujeres que podrían estar afectadas por la pérdida de acceso a sus fondos y ahorros.

“La crisis no solamente compromete el dinero de miles de mujeres y familias. También pone en riesgo emprendimientos, pequeños negocios y proyectos de autonomía económica de quienes encontraron en la bancarización una herramienta para desarrollar sus actividades”, refieren las organizaciones convocantes.

Afirman, además, que muchas mujeres que lograron incorporarse al sistema financiero a través de ueno hoy enfrentan nuevamente barreras para acceder a servicios bancarios y disponer de recursos para sostener sus actividades económicas.

Aseguran que esta situación puede profundizar la precariedad laboral y la vulnerabilidad de numerosos hogares, particularmente de aquellos sostenidos por mujeres que son las principales responsables del cuidado y del ingreso familiar.

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Para las organizaciones convocantes, la crisis de ueno no puede reducirse a un problema financiero, ya que sus consecuencias repercuten directamente en la vida cotidiana, la autonomía económica y las condiciones de supervivencia de miles de mujeres y sus familias.

La marcha es convocada por un conjunto de organizaciones sociales de Ciudad del Este y Alto Paraná, que invitan a las familias y a la ciudadanía a sumarse a esta jornada de movilización pacífica.

La actividad finalizará con un acto central en la plazoleta ubicada al costado de la Junta Municipal de Ciudad del Este, donde se dará lectura a un pronunciamiento y se realizarán presentaciones artísticas.