Para este miércoles se prevé una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos variables, que posteriormente soplarán del sureste. Se esperan lluvias y ocasionales tormentas eléctricas, con temperaturas entre 21 y 27 °C.
Para mañana, jueves, continuará el ambiente cálido y húmedo, con cielo mayormente cubierto, vientos variables y precipitaciones dispersas, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. La temperatura oscilará entre 22 y 27 °C.
En tanto, para el viernes se pronostica una jornada cálida y mayormente nublada, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. La máxima prevista será de 24 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 22 °C.