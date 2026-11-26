La temperatura prevista oscilará entre los 22 °C y los 27 °C, en un ambiente marcado por la humedad y la inestabilidad atmosférica.

Las condiciones meteorológicas adversas persistirían durante el viernes, cuando se espera un aumento de las precipitaciones, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas.

Para ese día, la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima alcanzaría los 24 °C, con cielo mayormente nublado y vientos variables.

Para el sábado, el panorama comenzaría a mejorar gradualmente. Meteorología anuncia una jornada cálida, con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas, que posteriormente darían paso a una mejoría en las condiciones del tiempo.

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Las temperaturas para el sábado se ubicarían entre los 20 °C y 25 °C.

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Ante la posibilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones, se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones al circular, especialmente durante los periodos de lluvia.