La resolución Nº 176/2026 dispone la desvinculación de 247 funcionarios, cuyos contratos carezcan de respaldo presupuestario y prohíbe nuevas contrataciones.

Con esta reducción, la Municipalidad quedará con 300 funcionarios, quienes deberán garantizar el funcionamiento administrativo y la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía, según explicó el secretario general, Aníbal Báez.

El funcionario señaló que la mayoría de los trabajadores desvinculados percibía salarios de entre G. 1.200.000 y G. 1.500.000. Afirmó que algunos funcionarios del cuadro permanente cobran por debajo del salario mínimo legal vigente.

Presupuesto salarial comprometido

Desde la asunción del intendente Arnold Ramírez (ANR-HC), justificaron el recorte con los números del presupuesto municipal de 2026. Según los datos proporcionados, de los G. 7.000 millones destinados al pago de jornales, unos G. 6.000 millones ya fueron ejecutados hasta septiembre.

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Esto dejó un saldo de apenas G. 1.000 millones para cubrir las obligaciones salariales de los últimos meses del año y el pago del aguinaldo.

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La situación se vuelve insostenible, teniendo en cuenta que los compromisos mensuales destinados al pago de salarios superan los G. 800 millones.

Denunciarán a Roque Godoy

El intendente Arnold Ramírez también anunció que la Dirección Jurídica de la Municipalidad presentará una denuncia penal por presunta lesión de confianza contra el exintendente Roque Godoy y otras personas que pudieran tener responsabilidad en la situación financiera de la Municipalidad.

Por otra parte, Ramírez anunció que la próxima semana un equipo de la Contraloría General de la República (CGR) se instalará en la Municipalidad de Presidente Franco para iniciar una auditoría de la administración anterior.