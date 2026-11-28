Se trata de Mauricio Grassi de Oliveira (25), quien, según las consultas realizadas a través del Comando Tripartito a las autoridades brasileñas, no registra antecedentes penales ni órdenes de captura pendientes en su país.

El allanamiento fue realizado este sábado, a las 09:45 aproximadamente, en un inmueble ubicado sobre la calle 29 de Septiembre, entre General Bernardino Caballero y Bernardino Morales del barrio Boquerón de Ciudad del Este, por parte del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional y el Comando Tripartito Regional N.º 1.

Según los datos de la investigación, el joven habría utilizado herramientas de inteligencia artificial para realizar consultas sobre cómo asesinar a su pareja o provocarle un aborto sin levantar sospechas. Estas consultas habrían generado una alerta que fue remitida al FBI, organismo que posteriormente comunicó la información a la Policía Nacional.

Hallaron insecticida y fármacos

La intervención estuvo encabezada por la agente fiscal de la Unidad Penal Nº 8 de Ciudad del Este, Claudelina Corvalán.

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Durante el allanamiento incautaron varios medicamentos, un celular, una computadora portátil (notebook), tres tablets, 4,70 gramos de supuesta marihuana e insecticida.

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El hombre fue trasladado por los intervinientes al calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná.