Soñar con una llave. ¿Qué representa?

Como siempre el contexto del sueño y demás elementos serán importantes para una correcta interpretación.

Susana tuvo un extraño sueño en donde se vio con un manojo de llaves en mano, buscando la correcta para abrir la puerta que tenía en frente. Particularmente para ella, su sueño estaba representando la búsqueda de la mejor estrategia para su emprendimiento comercial. Soñó con esa imagen en un momento de su vida en donde se encontraba con esa situación y decidió mediante ello, tomarse el tiempo necesario para optar por la mejor decisión, ya que lo que eligiera era clave para su futuro.

La figura de la llave está muy metida en el inconsciente de muchas maneras, es común leer o escuchar expresiones como “la llave del corazón” cuando nos referimos a cuestiones amorosas. Es conocida por la mayoría la imagen de San Pedro que guarda las llaves de la entrada al paraíso. Otro ejemplo es cuando se da un reconocimiento a una persona en un acto político, en donde normalmente se entregan las llaves de la ciudad. Y la mayor muestra de confianza hacía una persona muy querida es generalmente entregarle las llaves de nuestra casa.

Así que la llave tiene un simbolismo importante tanto a nivel consciente como inconsciente. Pero cuando la vemos en sueños nos referimos a una situación nueva a la cual estamos por hacerle frente.

Si nos vemos en sueños con un manojo de llaves se puede asociar a adquirir conocimientos, puede referirse también a una serie de oportunidades que tenemos en nuestras manos ya que esas llaves abren puertas, y abrirlas y cruzarlas está a nuestro alcance.

Si por el contrario nos vemos intentando ingresar a un lugar y tenemos una llave que no corresponde, podríamos decir que nuestras metas no están acordes a lo que realmente queremos o necesitamos. Si la puerta es la equivocada, debemos buscar otros rumbos, y si es la llave la que no corresponde, entonces estamos en el lugar que queremos pero no poseemos las herramientas para cruzar la puerta, puede suceder que nos falte preparación o simplemente no es el momento adecuado.

Cuando la llave que vemos se encuentra rota en nuestras manos, podríamos enfrentarnos a dificultades en el proceso de obtención de nuestros deseos o metas, así que debemos trabajar más arduamente para conseguir el cambio de escenario que buscamos.

Ahora, cuando es la puerta correcta, la llave correcta y no está rota ni descompuesta, y nos vemos abriendo la puerta e ingresando a una habitación o saliendo de ella… lo que determinará si el cambio es positivo o negativo está en lo que vemos o encontramos al cruzar el umbral.