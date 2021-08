Incontinencia de llavero: Por qué las ganas de hacer pis se disparan al llegar a casa

No, no sos un bicho raro, incluso la ciencia tiene un nombre para cuando nos entran las ganas de ir al baño al llegar a casa: “incontinencia de llavero”. La explicación no está en tu vejiga, sino en tu cabeza. ¿Te ha ocurrido alguna vez eso de estar metiendo las llaves en la puerta de casa y no poder aguantar más las ganas de correr al baño? Cuanto más cerca estás del baño, mayores con las ganas de hacer pis.