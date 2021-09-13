Negro, blanco, con relleno frutal, almendras, toque de café u otra bebida. Para cada paladar hay una variedad inigualable que genera un placer saludable.

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Y es que tras varias investigaciones, el chocolate amargo propiamente fue identificado como un posible modulador del riesgo cardiovascular. Se demostró inclusive que el peligro se reducía en personas que consumían una alta concentración de antioxidantes en la alimentación, como los presentes en grandes cantidades en el cacao, principal ingrediente del chocolate.

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Así lo explica el profesional nutricionista Antonio Danei, quien en este día de recordación internacional del chocolate invita a conocer un poco más sobre este irresistible deleite. En cuanto al horario, aconseja consumirlo en la mañana para aprovechar el efecto estimulante que produce.

Resalta que algunos estudios constataron que el chocolate amargo estimula la producción de endorfinas, hormonas que promueven un estado de ánimo positivo. Agrega que este alimento también actúa sobre un neurotransmisor conocido como serotonina, que se encarga de otorgar al organismo la sensación de bienestar.

Remarca que la cantidad a ser consumida se determina de manera personalizada dentro del plan de alimentación, evitando siempre el consumo en exceso debido a su alto contenido calórico. Para tener una idea de cómo es una porción de chocolate, indica que es bueno saber que corresponde a 30 gramos, lo equivalente a dos barritas individuales.

Antes de adquirir un chocolate envasado, recomienda observar en la etiqueta el porcentaje de cacao que contenga y que además sea sin agregado de azúcar. Cuanto mayor sea el porcentaje de cacao, mayor será el contenido en antioxidantes y más saludables serán para el corazón. El chocolate con más del 70 % de cacao aporta más antioxidantes como los polifenoles, especialmente los flavonoides, que tienen efectos antiinflamatorios, cardioprotectores y neuroprotectores.

Made in Paraguay

Paraguay cuenta con producción nacional de chocolates. La primera fábrica funciona desde el 2016 en la ciudad de Luque y corresponde a la firma de helados Amandau. Su titular, Jorge Leoz, señala que este año esperan cerrar con una producción de 90.000 kilos. La firma produce las barras, coberturas y baños de chocolate para uso interno y también para venta externa. Para hacer posible esto, importa el cacao de varios países. En el proceso y preparación también emplea insumos locales, tales como la leche en polvo y el azúcar.

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Historia y alcance

En sus diferentes presentaciones y aromas, el chocolate es considerado un “manjar de dioses” que produce bienestar.

Publicaciones internacionales refieren que su celebración internacional cada 13 de setiembre obedece a que en 1995, la academia francesa de Maestros Chocolateros decidió establecerla como un tributo a Roald Dahl, autor de la novela “Charlie y la fábrica de chocolate’, publicada en 1964, y porque también en esa fecha, pero en 1857, nació Milton Snavely Hershey, fundador de The Hershey Company, la compañía fabricante del dulce pionera en Estados Unidos.