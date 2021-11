Abrazar las canas: tres mujeres paraguayas que lo hicieron y se sienten libres, empoderadas y hermosas

Cada vez son más las mujeres en el mundo y en Paraguay que no tienen intención de ocultar sus canas; por el contrario, se enorgullecen de ellas. Y se ven hermosas.

El factor natural, o el look “fácil de llevar” son tendencia. A ese movimiento se suma el granny hair (pelo plateado o “de abuela”) y el incentivo a las mujeres para que luzcan sus canas en su máximo esplendor. Bajo los hashtags #goinggrey (volviéndose gris), #silversisters (hermanas plateadas) y otros, en Instagram se puede ver cómo la onda gana adeptas que comparten sus tips en redes.

Lea más: Canas en Cannes, moda que llegó para quedarse

La tendencia tuvo un impulso inesperado cuando en diversas ciudades del mundo el confinamiento obligatorio para evitar la propagación del Covid impidió a miles de mujeres ir a la peluquería. La posibilidad de no salir de casa les dio a muchas el empujoncito que necesitaban para decidirse y hacer la transición del peño teñido al canoso.

Dejarse las canas es una declaración de independencia y hasta de valor de las mujeres actuales. Su plus radica en que ofrece un look sofisticado y evoca confianza y sabiduría.

La mayoría de las mujeres que decidieron lucir sus canas cuentan que se sienten libres y, sobretodo, se aceptan tal cual son. Es un acto de amor propio y afirmación.

Guadalupe Quiñones

Guadalupe Quiñones es diseñadora y propietaria de la marca nacional Morena Toro. Ella cuenta que en su familia todos usan el cabello naturalmente gris.

“Dejé de teñirme hace 5 años porque no me sentía yo misma; tenía un preconcepto de las canas en mujeres asociado con la vejez y el descuido, cuando quise volver a mis canas, muchos decían que iba a “parecer más vieja”. Tuve paciencia; con la gente y el proceso de transición, pero desde que uso mi cabello natural, sólo recibo halagos”, describió.

Hombres y mujeres se sorprenden de que una melena sana y gris sea natural. Las mujeres que se tiñen no se animan a la transición o creen que no les va a quedar bien por su edad. “Dicen que a mí me queda bien porque soy “joven” o por mi tono de piel. Creo que teñirse es un acto más de agresión hacia nuestro cuerpo en nombre de la “belleza” y la “juventud”, de estereotipos asociados a prejuicios sociales” manifestó Guadalupe.

“No es razonable que tenga más aceptación un implante estético que el brillo propio del cabello blanco. Ser natural es aceptarnos como somos; es un acto de poder y sobre todo un gran acto de amor propio”.

La propietaria de la marca nacional citó a algunas de sus referentes en este camino: @Sarahharris @Manoncrespi, @Annikavonholdt y @Silversistersmx.

Vivi Marín

“Opté por las canas a manera de liberación, tanto de la tintura como del estigma hacia ellas. Vivimos un momento en que está bueno reivindicar al blanco”, dijo Viviana Marín, arquitecta y esposa del peluquero Tote Pascual. Ella destaca su look canoso con un pixie ultraprolijo que es su sello de identidad.

Ana María de Brix

“Hasta los 50 años fui esclava de las pautas que dictan la sociedad y la frívola vanidad, hasta que un día leí esta frase de Coco Chanel: “no es la apariencia, es la esencia, no es el dinero, es la educación, no es la ropa es la clase”, dice Ana María de Brix sobre su experiencia con las canas.

Y continúa: “mé corte el cabello, me dejé las canas, y hoy me siento libre, por romper con las ataduras y la aprobación ajena, me siento plena y empoderada viendo mis canas como símbolo de lo transitado en esta vida. Ya no negocio con los estándares de belleza que impone la sociedad, me acepto, me amo y me siento libre”, aseguró.

“No importan los lentes. No importan las canas, importa la vida y vivirla con ganas”, concluye.

Celebrities que lucen sus canas con estilo y sin prejuicios

- Andie MacDowell.

- Sarah Jessica Parker.

- Meryl Streep.

- Jane Fonda.

- Katie Holmes.

- Victoria Ruffo.

- Verónica Castro

- Cecilia Dopaso

- Carla Conte

Tips para lucir una cabellera al natural increíble

El estilista y colorista Ismael Frutos, brinda estos consejos para lucir las canas en su máximo esplendor.

Pasar de las mechas o de un tinte con reflejos a dejar tus canas naturales es un proceso largo y tu mejor aliado será la tijera y los cortes de puntas. Las canas se vuelven amarillas y pueden dar un aspecto sucio. Para que luzcan bellas podés utilizar un shampú especial. Los silver shampú son ideales para ellas. Mientras más lila sea el contenido del pote, más lindas lucirán tus canas. Un secreto que siempre funciona es no aplicar directamente el producto a la cana sin antes mezclarlo con un shampú o crema tradicional. El calor también amarillenta así que un protector térmico antes del secador o la planchita es ideal. La falta de melanina hace que los cabellos blancos se vean más duros y tiendan a ir hacia arriba. Los baños de crema y mascarillas aplicadas por 10 a 15 minutos serán tus mejores aliados. Cuando quieras lucirlas, alejate de los cabellos lacios, las ondas y los accesorios las hacen ver increíbles.

“Sabiendo todo esto ya podés formar parte de esta nueva tendencia”, destacó el profesional.