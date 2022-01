¿Qué me hago en el cabello con este calor?

El estilista Ismael Frutos señala que las mujeres buscan estar perfectas a toda hora del día.

Con estas temperaturas altas que sentimos en verano las chicas optan por un peinado alto con accesorios llamativos y favorecedores, que puedan lucir igual de bien en la playa o en el club, paseando por la ciudad, para salir a cenar o para encontrarse con amigos.

Frutos nos deja estas opciones para que tu cabello luzca de película para alguna ocasión especial, un encuentro al aire libre, un sunset o un fin de semana de baile.

Trenzas

Un peinado que nunca pasa de moda son las trenzas, es una apuesta segura, para lucir cómoda y súper chic, especial para una boda de día o para un sunset.

Podes llevarlo en un semi recogido o un recogido completo para alejarnos de un look aniñado el truco consiste en suavizarla, hacerlas ver desprolijas o agrandarlas.

Peinados con pañuelos

El pañuelo se ha convertido en el accesorio estrella del anterior verano y creemos que lo seguirá siendo este verano, lo mejor es que ofrece muchas combinaciones posibles.

Especial para un evento en la playa, atardeceres o una salida con amigas en el shopping.

Rodete bajo

También podes optar por un rodete bajo que siguen muy de moda. Este podrá ser al estilo italiano y con un toque más desenfadado.

También podes hacerte una trenza de lado y terminarla en un rodete, dándole cierto protagonismo. Lo mejor será que te hagas una trenza normal y que luego le des un poco de volumen estirando cada mechón.

Podrás decorar la parte baja de la trenza, donde sujeta la goma, con alguna flor o complemento original.

Coletas

Una coleta es siempre una elección cómoda que con los detalles precisos puede convertirse en un elemento fundamental del outfit.

Tip para una linda coleta: Alisá tu pelo previamente u ondulalo para que el cabello tome más forma y quede más pulido. Esto ayudará a que tome movimiento, que tu coleta visualmente esté más definida.

Dale un golpe de fijador pero no abuses, no buscamos el efecto plástico. No utilices espumas ni gel porque romperás el efecto de naturalidad que hace lindas a las coletas. Cuanto menos fijación utilices, mejor. Y si tenés que hacerlo, utilizá el producto siempre a una distancia mínima de unos 20 centímetros de la cabeza y en pulverizaciones ligeras y cortas.

Si tenés el pelo largo quedate con esta favorecedora coleta: recogida en lo alto de la coronilla y trenzada sin apretarla en exceso. Es fácil y rápida de hacer.

Coleta con scrunchies: Los ‘’scrunchies’' vinieron para quedarse. Son perfectos para incluir en peinados con coleta ya sea que tu cabello esté corto o largo.

Moño - rodete alto

El moño alto siempre es favorecedor y sobretodo muy cómodo. Podemos hacerlos dos tipos.

Para el día, un alto y más desenfadado. Comenzamos recogiendo todo el cabello en una coleta, y retorceremos nuestro moño parecido al de una bailarina, y más hueco. Sacaremos algún mechón para que quede más desenfadado.

Para la noche, lo que haremos es dejar el flequillo de lado y sacaremos algún mechón que otro, recogemos el pelo en una coleta alta, podes usar la rosca para que se quede más fijo.

Para darle un toque más chic, podés terminarlo con un pequeño lazo o una flor y te ves con glamour de día y de noche.