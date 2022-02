Baby blues y depresión postparto: cómo sobrellevarlos

La profesional sostiene que la primera causa se encuentra la caída hormonal que se produce una vez que se expulsa la placenta y a lo cual el cuerpo bruscamente trata de adaptarse.

Seguido a esto, se encuentra el sentimiento de miedo, duda o culpa que siente la madre sobre el cuidado de su pequeño.

“Sumemos a esto el cansancio, la falta de sueño, la crisis de identidad de la nueva mamá que ya finalizó su estatus de embarazada, la frustración de tener un cuerpo diferente y que a veces no responde de la manera en que precisamos”, refiere Martínez Galeano.

“Como plus, agregamos dificultades con la lactancia y presión por parte del entorno, son tantas las variables que la nueva mamá debe ir sorteando”, dice.

¿Como sobrellevar?

El baby blues no es algo patológico, es una etapa casi necesaria, es un pasaje de una etapa a otra, es el cierre de la aventura del embarazo y la apertura a una nueva etapa en la vida de la mujer.

Tanto como sociedad, profesional de salud, amiga, hermana, madre, pareja, etc., tenemos el compromiso de apoyar y de cuidar el entorno de la mujer que viene de ser madre.

Podemos ayudarla dentro de nuestras posibilidades, refiere la profesional. Desde simples gestos o acompañamientos.

Esto quiere decir: “facilitando su transición a su nuevo rol, poniendo a su disposición una mano amiga para ofrecer un vaso de agua fresca, una comida caliente, tiempo para que la mujer pueda descansar, ayudándola en tareas cotidianas, etc.”

¿Cuánto dura?

Afortunadamente el baby blues tiene una duración de como mínimo 48 horas y como máximo 10 días, el promedio en que la madre se sienta nuevamente recuperada de esta etapa es a los 4 o 5 días por parto.

Pasadas las 2 semanas si estos sentimientos continúan y se intensifican ya estamos hablando de lo que se conoce como depresión postparto.

Depresión postparto

Los síntomas del baby blues son muy parecidos al de la depresión post parto salvo por la intensidad y la duración. Puede manifestarse después de los 15 días posparto y hasta el año que sigue al nacimiento.

En la depresión postparto el sentimiento de tristeza, vacío y desolación se encuentra intensificado, la mamá ya no sonríe espontáneamente, hay insomnio o la madre duerme más de lo habitual, perdida del apetito, perdida del interés a actividades que solía disfrutar, puede sentir inclusive que no ama a su bebé, tiene sentimiento de culpa por la incapacidad de no poder cuidarlo, algunas veces dan la impresión de querer alejarse de ellos, y en casos más severos tienen pensamientos de hacerle daño a su bebe o a si mismas.

Recomendaciones

* La Organización Mundial de la salud recomienda a las mujeres puérperas, descansar lo suficiente.

* No intentar ocuparse de todo, pedir ayuda a pareja familias y amigos.

* Dedicar un tiempo para la recreación; visitar amigos o pasar tiempo a solas.

* Hablar sobre los sentimientos con la pareja, familiares y amigos.

* Llevar un estilo de vida saludable que incluya una dieta balanceada y ejercicios al aire libre.

“Estudios recientes demuestran que la depresión postparto afecta al niño en desarrollo, pudiéndose presentar en un futuro trastornos del desarrollo motor, problemas de vínculo afectivo, trastornos del lenguaje, problemas conductuales, entre otros. Sobre todo lo más importante, solicitar la ayuda a un profesional, hable con una enfermera, obstetra, o medico de confianza que pueda orientar a encontrar la ayuda que necesita”, concluye Cynthia Martínez.