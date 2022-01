La segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres es producida por los virus del Papiloma Humano 

En está entrevista el médico el médico cirujano especialista en ginecologia y obstetricia Raúl Fanego Rodríguez nos habla sobre la importancia de aplicarse la vacuna contra el VPH (Virus del Papiloma humano).

¿Qué es el VPH?

El VPH o Virus del Papiloma Humano es un virus de transmisión sexual. Existen varios tipos de VPH, siendo los tipos 16 y 18 los causantes de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino, y los tipos 6 y 11 de las verrugas geniales.

¿Quién puede contagiarse y cómo?

Tanto el hombre como la mujer pueden contagiarse, a través del contacto genital (sexo vaginal o anal), o por el contacto a través de la piel. La mayoría de los infectados no presentan síntomas, transmiten este virus sin saberlo.

¿Cómo se puede prevenir el cáncer de cuello uterino?

Todas las mujeres deben realizarse en forma periódica el papanicolau, evitar fumar y beber alcohol. Evitar tener varias parejas sexuales. Utilización de preservativos durante las relaciones sexuales. Aplicación de la vacuna contra el VPH.

Factores que contribuyen al contagio por el VPH:

* Primera relación sexual a edad temprana.

* Múltiples parejas sexuales.

* Relación sexual sin preservativo.

* Entre otros factores.

¿Por qué es importante realizarse el papanicolau periódicamente?

El papanicolau se deben realizar todas las mujeres una vez al año, desde que tienen su primera relación sexual. Este examen detecta los cambios en las células de la mucosa del cuello uterino.

¿Quienes pueden vacunarse contra el VPH?

La vacuna puede ser aplicada a niñas desde los 9 años, es preferible que la vacunación se realice antes de iniciar la vida sexual. También puede aplicarse a niños. La vacuna no garantiza el 100% de protección contra la infección, ni contra el cáncer, por lo que es recomendable realizar los estudios preventivos en forma periódica.

¿Cómo se realiza la vacunación?

La vía para la aplicación de la vacuna es intramuscular, se administra en tres dosis, la segunda dosis un mes después de la primera, y la tercera seis meses después de la primera.

¿Donde se encuentra la vacuna?

El Ministerio de Salud cuenta de manera gratuita la vacuna contra el VPH para niñas entre 9 y 14 años. Algunos de los lugares son Hospital General de San Lorenzo, San Pablo, Trinidad, entre otros.

En el ámbito privado consultar con el ginecólogo tratante.

¿Que pasa si una niña se aplico solo 1 dosis y no siguió el esquema?

Puede hacer un refuerzo de la vacuna ya de grande. Esta vacuna puede evitar el contagio de los serotipos con los cuales aun no tuvo contacto. Puede aplicarse el refuerzo más adelante, por ejemplo después de 5 años. Lo ideal es respetar el esquema de 6 meses. Pero igual tiene beneficios y puede evitar el contagio de serotipos del VPH. Si el esquema se completo, no vale la pena otra dosis, de igual manera no genera efectos adversos.