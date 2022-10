Concurso ModaSOS: 15 piezas únicas a partir de residuos textiles por manos de diseñadores nacionales

Los participantes que lograron aprovechar los textiles para crear prototipos únicos son: Antonela Salina Cáceres, Catalina Bogado de Barrientos, Daniel Núñez Orrego, Deisy Espínola Mequer, Eneide Mabel Riveros Ramírez, Graciela Kaspary de Fretes, Jessica Jiménez, Miguel Gómez, Gabriela Dure, Néstor Ramírez Galeano, Nicole Kennedy, Rut Oviedo Struway, Sylwia Krzysztoforska Bustos, Valentina Martin y Victoria Graciela Peña.

Además de todo el proceso textil, durante estos tres días, fueron capacitados sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su relación con la industria de la moda, y aprendieron sobre la técnica Upcycling, trabajando con tres conceptos, usando de base las guías de biodiversidad del Área Metropolina de Asunción para la bajada de la colección. Además, en el lugar, estuvo de forma permanente un perchero con prendas para deconstruir, elegidas de los EcoPuntos® de ropas de Soluciones Ecológicas.

“Mi principal desafío fue crear un diseño que no cayera en las obviedades”

Jessica Jiménez, participante del concurso ModaSOS manifestó que su principal desafío fue “No crear un diseño que cayera en las obviedades de lo que la gente considera como moda sustentable que muchas veces se encasilla en una sola estética de diseño, quise presentar una idea innovadora y fresca que salga del molde de lo que estamos acostumbrados a ver, ¡y claro también el factor del tiempo para confeccionar el diseño fue un gran desafío!

¿Crees que es necesario esto en nuestra industria?

“Es necesario y es el siguiente paso en la evolución de la industria de la moda, pienso que en un futuro cercano la moda sustentable será la norma, y no lo la excepción como es hoy en día. Es un proceso que como diseñadores tenemos la responsabilidad de aplicar y con esto contribuir a la normalización de esta práctica entre los consumidores”, puntualizó Jessica Jiménez.

“Un nuevo desafío en marcha”

“Durante el concurso me sentí como en una etapa nueva, un nuevo desafío en marcha, y diseño por crear y terminar, me sentí totalmente bien realizando lo que realmente me gusta y compartiendo con personas increíbles. Mi desafío más grande fue animarme a postular para este concurso, y superar mis miedos en cuanto a eso.”, dijo Néstor Ramírez, diseñador del concurso ModaSOS.

“Este tipo eventos es muy necesario para nuestra industria, totalmente necesario, un área en donde la naturaleza y su preservación tienen que ser el centro de atención para cada diseño creativo y confección de las mismas.” señaló Néstor.

“Apuntamos a que la producción y el consumo de indumentarias sea más consciente y más responsable con el ambiente”

“Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del proyecto Asunción Sustentable, en alianza con el PNUD y la AICP, lanzamos el concurso ModaSOS, buscando fomentar la innovación en la gestión de los residuos de la industria textil y la moda nacional. Con esta iniciativa, apuntamos a que la producción y el consumo de indumentarias sea más consciente y más responsable con el ambiente”, manifestó Hugo Piccinini, director general de Gestión Ambiental del MADES.

“Los 15 diseñadores y diseñadoras trabajaron durante 3 días en sus prototipos reciclando residuos textiles a través de la técnica del Upcycling. Fue asombroso ver los procesos creativos de estos talentosos artistas nacionales. Estamos expectantes de ver los resultados el próximo 16 de octubre a las 18:00 horas. en el Asunción Fashion Week, espacio donde se premiará al primer y segundo puesto del concurso ModaSOS.”, dijo Hugo Piccinini.

Premiación

Los 15 prototipos serán presentados en el Asunción Fashion Week, el domingo 16 de octubre a las 18:00 en el Rakiura Resort, donde el jurado premiará al primer y segundo puesto con los puntajes más altos, teniendo en cuenta los criterios de evaluación.

La persona que resulte ganadora del primer puesto se beneficiará con un capital semilla de G. 5.000.000, un vale de USD 1.500 a ser invertidos en herramientas digitales, y una nota en la revista de moda LEVEL, mientras que el segundo puesto se quedará con un capital semilla de G. 2.500.000 y un vale de G.2.000.000 de ASTRO.

ModaSOS

El concurso de moda sostenible busca principalmente que diseñadores locales puedan adoptar mejores prácticas relacionadas a la reutilización y reciclaje de materiales residuales, desde sus espacios y en sus entornos, y así dar pasos progresivos hacia la transformación dentro de la industria: cambiar la forma en que se ve, se usa y se hace.

El concurso ModaSOS es impulsado por el proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas – Vías a la Sustentabilidad, liderado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El concurso se desarrolla en alianza con la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay, y cuenta con el apoyo del Centro Textil y Confección del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Proyecto Fomipymes; REEMUJER, Ministerio de Industria y Comercio, GIMSA; ASTRO; Paseo La Galería; Maquicenter; Level y Texciclo.