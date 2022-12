¿Cuáles son mis preguntas de fin de año?

“En estos años recientes, donde “salud mental” es cada vez menos un depósito asilar de personas sobre la calle Venezuela y más una pregunta sensible que sobrevuela sobre cada uno de nosotros, muchas veces nos preguntamos cómo atravesamos este año que termina, las fiestas de fin de año, los problemas, nuestras nostalgias y alegrías”, comenta Agustín Barúa Caffarena, médico especialista en Psiquiatría de Atención Primaria de Salud y Antropólogo.

El médico psiquiatra Agustín Barúa nos comenta que muchas personas incluyéndose tienen preguntas que muchas veces no tienen respuestas a nuestros conflictos personal o existenciales.

Aquí algunas de las preguntas:

¿Con quienes intimo? ¿Quiénes saben de mi mundo interno: miedos, confusiones, iras, vacíos, sin sentidos…? ¿Cuán encerrado estoy? ¿Sé confiar? ¿Qué sentidos tiene mi vida? ¿Me comprometo con estos sentidos o estoy ausente de mí?

“¿Qué me interesa? En mi día a día ¿Vivo estos intereses o estoy de espalda a ellos? ¿Por qué no vivo lo que me interesa? Mas allá de las condiciones materiales. ¿Hay permisos que no me doy y necesito?”, reflexiona Barúa.

También ¿En qué grupos participo? ¿En qué grupos no participo pero quiero estar? ¿Por qué no me acerco? ¿El lugar que ocupo en esos grupos es el que necesito?

¿Qué sueños tengo para mi vida? ¿Juzgo mis sueños o los valido? ¿Me encamino para ellos? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Y quienes son mis compañeros para soñar?

¿Cómo está mi derecho a la rebeldía, a decir “no”, a decir “basta”? ¿Con quienes necesito organizar mi rebeldía?

El proceso reflexivo de cada quién

A todas estas preguntas que muchas y muchos nos hacemos, a nuestros miedos y frustraciones, Agustín Barúa, médico psiquiatra nos dice que es “Una apuesta a invitar a preguntarse, esa es la reflexión. La reflexión está inversa a la pregunta, creo que estamos llenos de recetas de tips, de diagnósticos, lo que sofoca el proceso reflexivo particular intransferible de cada quién”.

Más si, si, si a nuestro derecho a preguntar

“Si a la sidra, al clericó. si al pancito chip. Si super si a la chipa guazú. Más si también a nuestro derecho a preguntar. Le dicen “yvapara” a los cuchillos que los presos afilan y tallan de cualquier material en Tacumbú. Reconozcamos nuestras cárceles: tallemos nuestras preguntas”, nos invita a reflexionar Barúa.

