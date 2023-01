Lo que podría estar pasando en la mente de la persona que roba un bebé

Las madres suelen experimentar esa pesadilla explotada por libros y películas: el robo de un bebé. ¿Pero qué clase de ser humano hace eso? La Lic. Viviana Mumbach, psicóloga clínica, asesora en duelo gestacional, peri y neonatal, nos habló de las vivencias de una mujer tras sufrir la muerte gestacional.

“Las etapas diferentes, peri, neo natal o infantil refieren a la pérdida del bebé intra utero, hasta el tercer trimestre; peri y neonatales hasta los 28 días de nacido, e infantil del primer mes de vida en adelante”, especificó en una entrevista con ABC Color.

Una mujer que vivencia la muerte de un hijo quizás experimenta el evento más desgarrador al que se enfrenta un ser humano.

“Robabebés”, una mujer con un gran dolor

“La mamá que pierde un embarazo suma aparte del dolor emocional todo el cuadro biológico hormonal, neurológico cuando la mujer esta embarazada”, dijo. Cuando ocurre en una mujer que ya tenía depresión, o algún trastorno como bipolaridad, o la ansiedad extrema, crisis de pánico, fobias, etc., hay un desequilibrio total.

Ella “lidia con el duelo y con estas características de su personalidad”, apuntó la psicóloga. Esto no significa que las que que tengan una base depresiva o ansiosa van a desarrollar algún cuadro psicótico.

“Se da más en mujeres que no tienen contención adecuada en el momento de la crisis, que están solas, no tienen acompañamiento, soporte emocional, profesional, que no cuentan con medicación adecuada”, describió la profesional.

La muerte de un bebé puede ser el “episodio gatillante”

Cuando la mujer pierde un embarazo ella siente la rotura emocional que afecta aún a la más fuerte. “Esos primeros meses son devastadores, aceptarlo, porque el primer enojo es con Dios”, declaró.

Cuando se cuenta con contención y consejería se puede hablar de un “duelo saludable, -según Mumbach- y cuando no se cuenta con todo este acompañamiento los cuadros se complejizan”.

¿Estas patologías envían señales?

“Siempre hay señales, pero hay que ser capaz de leer los cambios en su conducta, la forma de hablar y el interés en las cosas, se suman frases, pensamientos que llaman la atención”, expresó la psicóloga.

Por ejemplo si dice: `no quiero ver a ningún bebé de nuevo´ es un signo de alarma que tiene que generar la ayuda.

Psicósis postparto

En la naturaleza los animales son capaces de matar a sus crías cuando sienten miedo extremo. En un ser humano se genera por una enfermedad de base y la falta de asistencia médica cuando se ignoran los signos de alarma.

“La psicosis postparto existe y afecta a la mamá que rechaza al bebé, ella toma distancia por su estado depresivo”, comentó.

Cuando hablamos de tráfico de bebés, el perfil sociopático se desarrolla sin pena de “robar y vender bebés. Allí no no hay culpas, reglas o límites”.

La mujer que vio truncada su maternidad

Cuando la mujer anhela tener un bebé y no puede en su mente empieza una crisis y dice “voy a decir que estoy embarazada, voy a robar un bebé”.

“La psicopatía puede afectar a toda la familia. Es necesario buscar ayuda, para tratar el duelo con herramientas y mecanismos necesarios para intentar volver a la normalidad”, contextualizó la experta.