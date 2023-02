14 de febrero: entre la nostalgia del romanticismo y un nuevo estilo de amar

“El enamoramiento puede convertirse en un noviazgo y más adelante en un matrimonio.

Ambas instituciones nacieron en cierto momento de la historia en que hombres y mujeres establecían roles bien determinados y sobre todo sexuados dentro del matrimonio heteronormativo (el matrimonio fue y sigue siendo heterosexual fundamentalmente), pero en el último siglo, las obligaciones conyugales se fueron desdibujando porque los estereotipos y los paradigmas de género empezaron a incomodar tanto a hombres como a mujeres.

La definición que se maneja hoy del noviazgo, de la amistad, de las amistades con derecho son diferentes a épocas pasadas, cuando el matrimonio o estar en pareja era sinónimo de realización personal y garantía de felicidad, inicia la psicóloga Gabriela Casco Bachem. “Hoy estos ideales cambiaron, y aunque los vínculos y las expectativas se mantienen iguales, a veces no coinciden con las del otro, pero en los desencuentros hay que intentar un acuerdo armonioso”

-Con el aumento de divorcios tenemos nuevos solteros que volverán a enamorarse, aunque quizás ya con una entrega más cautelosa.

Toda relación trae consigo una experiencia, un referente, el primer referente es la relación con nuestros padres y sus historias. Arribamos a toda relación con una biografía personal y si hemos tenido una relación de pareja anterior con los pro y los contra de lo que hemos aprendido.

A veces repetimos patrones de conducta y conflictos, y cambiamos de pareja pensando que el otro es el único responsable del problema; es un círculo vicioso.

No importa la edad ni la experiencia que tengamos, siempre es importante indagar en uno mismo sobre la forma en que nos relacionamos, si ello nos arroja siempre a la frustración en las relaciones que iniciamos.

-El 14 de febrero se ha impuesto (por encima de, por ejemplo, la cardiopatía congénita o la energía que también se celebran ese día). Para muchos es un día de chistes o de desahogos por amores perdidos, para otros una oportunidad de presumir regalos y una relación.

El día de los enamorados entra dentro del torbellino del consumismo y exigencias propios del calendario cultural-emocional que nos induce a comprar para ser y hacer felices a los demás.

Esto no está bien ni mal, siempre y cuando no nos angustie de sobremanera el no poder alcanzar el nivel de regalos de los influencers y las celebrities, y no nos traguemos el cuento de que el valor del regalo es directamente proporcional al amor; más bien a veces es proporcional a la culpa o a una carencia.

Los chistes y memes son hordas compulsivas de angustia; el chiste es una forma bastante interesante de decir verdades incómodas.

-Muchos dicen que prefieren estar solos y felices que sufrir por imposibles. ¿El amor romántico pierde terreno frente al amor “real”?

Hasta hace muy poco tiempo el único propósito de una pareja era unirse por amor con el fin de procrear y educar a los hijos.

El amor romántico es un tipo de amor que tiende a la unidad, completitud y fusión. Es una propuesta que conlleva una marcada idealización del amor, una perfección inalcanzable que, por supuesto, puede frustrar en algún momento a la pareja.

Fue un estilo que selló a fuego a varias generaciones; la mujer encontraba un “destino deseable” en él a través de la renuncia personal, la entrega total y la sumisión absoluta a su “príncipe”.

Es por eso quizás que hoy existe una especie de rebelión ante los encantos de Cupido, por el temor de caer en falsas expectativas y manipulaciones. Se apuesta a un amor más real.

-Pero las expresiones no se han deslindado de lo romántico, contra toda “revolución” siguen los ramos de rosas, los bombones, las canciones, una cena especial, etc.

Cada uno encuentra una forma de representar y expresar el amor.

Los regalos que caracterizan el romanticismo y la caballerosidad, flores, chocolates, cenas a la luz de las velas, desayunos, canastas, etc. son manifestaciones que nos confirman que existe una cierta nostalgia con respecto al amor romántico en la mayoría de las personas y que, independientemente, a las libertades conquistadas por las mujeres respecto al hombre, todavía celebramos la gentileza de aquellos caballeros que conquistan con respeto, apoyo incondicional y compromiso real.

-Ofertas masivas de los mismos productos, ¿cómo efectivizar la expresión del amor de manera original?

No está mal utilizar todo tipo de recursos cliché para agasajar a la pareja, cada pareja conoce cuán singular es la relación que tiene. Yo te diría que lo original es ser auténtico, porque si no lo sos, aunque regales cien rosas o algo costoso no vas a convencer ni demostrar amor.

Cada uno sabe lo que le hace feliz a su pareja, hay una forma de comunicarse que solo ellos conocen. Entonces, si regalás algo que todos regalan en un día que todos festejan, pero tu fórmula de amor sincero llega a tu persona especial, misión cumplida.

-La tecnología juega un rol importante, pero falta el contacto, la cercanía física, ¿qué valor de amor tiene lo intangible, la distancia?

En el campo virtual se necesita mucha creatividad para reinventarse y potenciar aspectos que el cuerpo, la presencia, los gestos, las caricias o la mirada suplen en la cercanía sin necesidad de fotos o videos.

Los mensajes a distancia no son originales de nuestra época, el hombre prehistórico ya utilizaba un sistema de signos, el cual con el correr del tiempo fue cambiando para facilitar y mejorar las herramientas de elaboración y envío del mensaje.

Después de los dibujos, la imprenta, hoy tenemos “todo en uno” a través de la tecnología, utilizada también por las parejas para iniciar un vínculo o mantener el ya existente a kilómetros de distancia.

-¿Cuál es la carta más valiosa para conquistar?

Los hombres buscan demostrar el éxito y la seguridad económica o la posición social e intelectual. Las mujeres buscan ser atractivas físicamente y también interesantes, pero nada de esto representa la esencia de una relación seria.

Otra premisa errada en la comunicación a distancia es creer que solo al sentir química y afinidad con una persona nos asegura la habilidad de amar.

Olvidamos que el amor también es una facultad espiritual, no solo un encuentro o una exaltación hormonal –muchas veces pasajeros- Si no nutrimos la esencia del amor, del encuentro, el mensaje no pasa de un intercambio rutinario o circunstancial.

-”Es solo para vender”, “es infantil”, “es manipulación”, hay parejas que sostienen otras ideas y afirman que “hay que festejar el amor todos los días”

Es cierto, el amor puede celebrarse todos los días con pequeños actos de gentileza hacia la pareja, en lo cotidiano, en lo doméstico, pero en la vorágine diaria estos momentos puede pasar desapercibidos o darse por sentado. Celebrar un día específico no quita que lo hagas a diario. No solo se festeja el amor romántico, cada pareja festejará su concepto y manera de amar.

¿Cuánto influyen las relaciones de famosos, las canciones, las telenovelas en las parejas comunes?

Pueden llegar a ser un referente. Las telenovelas de otras épocas configuraban el amor romántico y definían muchos estilos de pareja que conocemos con un machismo recalcitrante de moda en esos tiempos. Hoy día reflejan otros estilos y habilitan nuevas formas de relacionamiento para la mujer, más libertad y superación.

Por el lado de los famosos, también es necesario que revelen las vivencias internas que tienen como seres humanos comunes y corrientes: desengaños, infidelidad, separación, desamor; para que las personas que idealizan sus vidas puedan ver que los problemas de pareja son tan normales como universales, que pueden serles infieles a supermodelos, cantantes fabulosas.

La belleza o el talento, claramente, no tienen nada que ver con el amor.

Mujeres, ¿enamoradas o interesadas?

-Muchas mujeres ya no esperan flores, sino exigen lujos: celulares de alta gama, ropa de marca, un auto, viajes, cirugías. La Lic. Casco dice: “Desde el momento en que la mujer dejó de subestimar su valor en la constitución social, familiar y cultural, y se hizo valer y escuchar por lo que es y no por lo que debe ser, según parámetros patriarcales, machistas, románticos, maternales, morales y puritanos, por supuesto también se animó a decir y a exigir lo que desea sin culpas.

No es más ni menos una mujer que expresa su deseo, así éste sea banal o útil; es decir, no es más ni menos una mujer que desea un celular de alta gama de una que prefiere una olla o flores.

Lo que disminuye a una mujer es verse obligada a seguir un prototipo de que la mujer no debe ser interesada ni exigente, que no desee nada de valor. Hoy día tanto hombres como mujeres pueden expresar sus deseos con la misma sensibilidad e interés. Muchas mujeres agasajan a los hombres también, y está bien, no hay prejuicios”

Resumen para amar

-En una relación amorosa somos la primera persona para nosotros mismos y ocupamos un “segundo lugar” para el otro. Somos primeros para nosotros mismos no por egocentrismo sino para mantener nuestra esencia personal y el amor propio. De esta manera somos dos personas afianzadas en sí mismas pero que crecen juntas.

-Compartir gustos sin caer en el mandato de coincidir en todo.

-Tolerar y comprender los altibajos de la pareja resultado de los avatares de la vida, ya que cada uno tiene su historia, sus vivencias, sus fantasmas inconscientes. Esta adecuación a la vida del otro ayuda a crecer y madurar emocionalmente (en el mejor de los casos) porque al identificarnos y acompañar a nuestra pareja vivenciamos sus emociones dentro de un mismo campo energético.

-Buscar el equilibrio, lejos de las idealizaciones, pero sin caer en el libertinaje. Adoptar un camino personal con la sabiduría del “saber hacer” para poder ser una pareja moderna donde el amor surja de dos cuerpos y dos almas, sin divisiones.