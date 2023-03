Glaucoma: una de las principales causas de ceguera irreversible

El glaucoma es una enfermedad ocular crónica y por lo general asintomática (no produce dolor de cabeza, no arde ni pica, no causa ojo rojo ni tampoco produce dolor ocular).

Por este motivo el glaucoma es conocido como “el ladrón silencioso de la visión” ya que al no tener síntomas, muchas veces es detectado tardíamente, cuando gran parte del campo visual de visión ha sido afectado.

La doctora María Elena Fleitas, actualmente Presidenta de la Sociedad Paraguaya de Glaucoma nos habla más al respecto sobre esta dolecia.

¿Cómo evalúa los esfuerzos destinados a revertir esta tendencia y qué aspectos se deben fortalecer?

Existe una tendencia cada vez más creciente de informar a la población sobre esta enfermedad, ya sea a través de las redes sociales o boletines que se intensifica en la semana mundial de glaucoma realizado en el mes de marzo, aún con la información proporcionada, necesitamos llegar a mas personas y poder realizar el diagnostico de forma más temprana y así evitar la perdida de visión realizando un tratamiento oportuno, menciona la profesional.

¿Cuántos paraguayos aproximadamente sufren esta enfermedad?

La prevalencia del glaucoma en Paraguay es particularmente difícil de estimar debido a la escasez de datos.

La doctora afirma que los datos generales informan la prevalencia más alta de glaucoma en África con un 4,32%, seguido de América Latina con un 3,35%.

“Aunque es poco probable que sea un reflejo de la situación en nuestro país y que inclusive este subestimada, se observa una tendencia de mayor prevalencia de glaucoma en Latinoamérica y un gran porcentaje de estos se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad” añadió.

¿Cuáles son los factores de riesgo y qué rol cumple la detección precoz?

Existen varios factores de riesgo que favorecen esta enfermedad.

El principal factor de riesgo para que el glaucoma se produzca es el aumento de la presión intraocular.

Además, tener una historia familiar de la enfermedad aumenta en diez veces la posibilidad de tener la enfermedad, ser miope, el uso de corticoides y los traumas oculares también suponen un mayor riesgo.

¿Se puede prevenir el glaucoma?

Según la Presidenta de la Sociedad Paraguaya de Glaucoma, se sabe poco sobre la prevención de la enfermedad, sin embargo, el diagnóstico y el tratamiento temprano son la mejor manera de prevenir la pérdida de visión por el glaucoma.

Su baja o nula sintomatología dificulta la detección, la que generalmente ocurre cuando la enfermedad está en etapa avanzada.

Se le conoce como “el ladrón silencioso de la vista” ya que el diagnóstico a menudo es tardío porque los pacientes en la mayoría de los casos no saben que tiene. Por lo tanto, cualquier persona que tenga alguno de los factores de riesgo mencionados, debería realizarse controles oftalmológicos periódicamente sobre todo los pacientes mayores a 40 años, si bien esta enfermedad puede afectar a cualquier edad es más frecuente en la edad media y avanzada.

Al no ser una patología curable, el tratamiento es clave para evitar su progresión. ¿Cuáles son las terapias disponibles y de qué depende cada una de ellas?

El glaucoma implica un tratamiento y un seguimiento de por vida. El único tratamiento comprobado es la disminución de la presión intraocular, ya sea mediante tratamiento médico (colirios), láser o cirugía.

La indicación de cada terapia deberá ser evaluada para cada caso en particular según la respuesta al tratamiento con colirios, el riesgo de progresión, la etapa de la enfermedad, el tipo de glaucoma y el pronóstico visual del paciente

Existen diferentes tipos de glaucoma, pero existen dos principales, ¿en qué se diferencian y cómo se manifiestan?

La mayoría de los casos se clasifican como glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo abierto es el tipo más común de glaucoma, se produce cuando disminuye el drenaje del líquido intraocular. El glaucoma de ángulo cerrado es menos común. Se produce cuando los canales de drenaje del ángulo de la cámara anterior se bloquean o cubren. Esto provoca un aumento repentino de la presión ocular a medida que continúa la producción de líquido.

El glaucoma de ángulo abierto es indoloro. Puede que no cause síntomas al principio. La visión periférica (lateral) generalmente se pierde primero y generalmente la visión central se pierde al final y esto contribuye a la visión en túnel. El glaucoma de ángulo cerrado en general se manifiesta igual que el abierto, este tipo de glaucoma genera más ceguera que el anterior. El glaucoma de ángulo cerrado si es agudo, causa síntomas repentinos como, dolor ocular intenso, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Es posible que tenga visión borrosa o nublada o vea halos de arco iris alrededor de las luces

Como cierre de la Semana del Glaucoma, ¿qué mensaje podría enviarle a la población?

El glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible, se puede describir en forma general que es asintomático hasta el final de la enfermedad, momento en el que surgen problemas visuales permanentes. Esto significa que cuanto antes sea el diagnóstico, más visión podremos conservar. Por lo tanto, la detección temprana y el tratamiento oportuno son esenciales, a través de controles regulares sobre todo en pacientes con factores de riego como el antecedente familiar.