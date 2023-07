“Higiene de sueño”: el ritual para dormir adecuadamente

Algunas personas deben dormir más horas y otras menos para poder descansar adecuadamente. Sin embargo, existe un “ritual” que te permite tener lo que se denomina “higiene de sueño”.

El higiene de sueño, a su vez, permite que las personas logren dormir y descansar adecuadamente, según explicó el doctor Luis Montaner, neumólogo.

“¿A qué le llamamos higiene de sueño? A todo un ritual que debemos cumplir antes de irnos a dormir”, empezó señalando.

El “ritual” para dormir adecuadamente

En primer lugar, tenemos que tener un ambiente adecuado, según indicó. “Cuando hablamos de ambiente adecuado, qué significa un ambiente en plena oscuridad, en pleno silencio, ningún estímulo ni visual ni sonoro. Es fundamental tener una temperatura adecuada, lógicamente una cama cómoda y cumplir ciertos requisitos previos a ir a dormir”, mencionó.

Seguidamente, indicó cuáles son estos requisitos que uno debe realizar para dormir de forma adecuada. “No exponernos a ninguna pantalla por lo menos una hora y media o dos horas antes de ir a dormir”, resaltó.

“Si nuestro cerebro está expuesto a la luz azul de las pantallas, las tablets, los celulares, el televisor, inhibimos la secreción de melatonina, que es nuestra hormona natural del sueño, que se secreta única y exclusivamente en la oscuridad. Por lo tanto, debemos evitar la exposición a pantallas una hora y media o dos horas antes de nuestro horario de ir a dormir. Eso es fundamental”, agregó.

También puntualizó que no se debe relizar cualquier tipo de actividad física extenuante por lo menos tres horas antes de ir a dormir. “Aquella gente que entrena a altas horas de la noche y luego comenta, no puedo dormir, lógicamente está activo, está con una activación plena por el ejercicio, entonces por eso no es recomendable hacer actividad física extenuante antes de ir a dormir”, dijo.

Montaner precisó que lo recomendable es dormir por lo menos siete horas diarias para un buen descanso.