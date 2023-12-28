Diabetes: ¿Cómo prevenirla?

De acuerdo a los datos que informa el Ministerio de Salud Pública, la diabetes, es también conocida como una “enfermedad silenciosa”, ya que puede cursar de forma asintomática en los primeros años de evolución de la enfermedad; la persona puede no presentar síntomas y desconocer que tiene diabetes, es por ello que enfatiza la importancia de estar atentos a los factores de riesgo que pueden alertar sobre la presencia de esta patología crónica.

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Este año 2023, según el MSPyBS la recordación se centra en la importancia de conocer el riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2, cómo prevenirla, y resaltar el impacto de las complicaciones relacionadas con esta enfermedad metabólica.

“Hay que saber que, el índice de masa corporal (IMC) se calcula en base al peso y la estatura. Este parámetro indica si la persona está con peso saludable o con exceso de peso. Mientras que la medición de la circunferencia de cintura puede indicar la grasa abdominal y con ello predecir el riesgo a desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 en los próximos años”.

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“El sedentarismo, la mala alimentación, el sobrepeso, la obesidad y el tabaquismo son factores que predisponen al desarrollo de la diabetes. Con la adopción de hábitos saludables, la diabetes se puede prevenir y controlar.

Prevención

Mantener un peso saludable.

La circunferencia de cintura no debe sobrepasar 88 cm para las mujeres y 102 para los hombres.

Consumir frutas y verduras todos los días.

Ejercitarse diariamente, al menos 30 minutos.

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