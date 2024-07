Bebidas que fomentan el envejecimiento prematuro

Existen tres bebidas en particular que hombres y mujeres deben evitar para mantener bajo control la deshidratación y el envejecimiento prematuro, además de que existen opciones más saludables para mantener la piel brillante y joven.

Refrescos azucarados (gaseosas o jugos con azúcar)

Si bien no es ningún secreto que los refrescos o gaseosas no son las bebidas más saludables que existen, es esencial tener en cuenta el daño que pueden causar cuando se trata de la piel.

Las gaseosas dietéticas, normalmente no contienen azúcar, pero aún pueden contener “sustancias químicas que son dañinas para el cuerpo” e incluso causar arrugas prematuras, junto con inflamación.

Las sustancias químicas como el fósforo, el potasio y la cafeína filtran los minerales de los huesos y pueden dañar las células del cuerpo, la glucosa y la fructosa (que se encuentran en las gaseosas y jugos artificiales azucarados) se unen a los aminoácidos presentes en el colágeno y la elastina que sostienen la dermis, produciendo productos finales de glicación avanzada o AGEs. La glicación de los aminoácidos dificulta la reparación de las fibras de colágeno y elastina, lo que contribuye a arrugas más precoces y a una tez deshidratada.

Por lo tanto, es recomendable no tomar bebidas con alto contenido de azúcares o elaboradas con jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, como los refrescos y otras bebidas gaseosas endulzadas, ya que no son opciones saludables para una piel sana y joven. Si bien el agua es la bebida óptima para las necesidades de la piel, el agua de kombucha o agua mineral puede proporcionar carbonatación, sin tanto azúcar o productos químicos.

Cafés embotellados procesados

Es muy común necesitar un café para empezar el día, pero el peor tipo de café para la piel es el procesado, embotellado y con mucha azúcar. Al preparar el café en casa, se puede optar por endulzarlo con un edulcorante natural y saludable como la stevia, o agregar un chorrito de leche descremada u otra. Por el contrario, los cafés embotellados o los cafés con leche de cafeterías a menudo tienen aditivos que deshidratan la piel y esto puede significar arrugas más rápidas, líneas finas y manchas oscuras.

Este tipo de cafés están llenos de toxinas que pueden dejar la piel seca y deshidratada, especialmente cuando se consumen en exceso. La cafeína en el café puede brindar el subidón que necesitamos para empezar el día, sin embargo, este tipo de café, puede afectar a la elasticidad y brillo de la piel. Muchas bebidas de café procesadas tienen azúcares, edulcorantes y grasas añadidos, como crema, jarabes, saborizantes y colorantes, por ejemplo, el colorante caramelo en un frappuccino embotellado.

Es mejor optar por un café negro, que igual ayuda a elevar la energía bien temprano, en una versión más fuerte y baja en calorías.

Bebidas energéticas

La piel alrededor de los ojos es delicada y, a medida que envejecemos, es normal perder humedad en esta área. En lugar de hidratar esta piel, las bebidas energéticas pueden deshidratarla. Beber estas bebidas a menudo puede causar una apariencia deshidratada y generar ojeras debajo de los ojos, junto con mayor oscuridad en la zona y líneas finas.

Estas bebidas obligan al cerebro a mantenerse alerta, lo cual produce un mal sueño, ojos hinchados, y las áreas delgadas debajo de los ojos son propensas a la hiperpigmentación.

La cafeína que a menudo se encuentra en las bebidas energéticas inhibe la capacidad del cuerpo para eliminar líquido de los tejidos, y el líquido se acumula en los tejidos debajo de los ojos, lo que hace que se hinchen. La cafeína también contrae los vasos sanguíneos en esa área, dice, lo que aumenta el flujo sanguíneo e incluso más hinchazón.

Si bien algunas personas pueden no verse afectadas por la cafeína, otras son particularmente sensibles a ella. Al igual que las gaseosas, las bebidas energéticas tienen un efecto diurético lo que las convierte en bebidas no adecuadas. Afortunadamente, existen opciones más saludables que pueden contribuir no solo a mantenerse despierto, sino también a mantener su cutis radiante.

Evitar los azúcares y los productos químicos añadidos siempre que sea posible puede ayudar a que tu piel luzca más brillante, hidratada y joven. Además de beber suficiente agua, llevar una dieta equilibrada y utilizar buenos productos para el cuidado de la piel.