Celos en la pareja: ¿enfermedad o reacción natural?

Lo más probable es que los celos permanezcan casi intactos en muchas personas y/o parejas, no obstante, los tiempos y el deseo de aprender podrían acomodar este sentimiento que, descontrolado, destruye parejas o las limita de por vida.

¿Es natural sentir celos? “En la etapa preescolar, los niños ya son capaces de expresar sentimientos complejos como la envidia y los celos. Cuando, por ejemplo, aparece un nuevo miembro en la familia, el tiempo y la dedicación se divide entre dos. En algunas ocasiones, estas emociones generan problemas de comportamiento y son motivo de consulta al psicólogo”, abre la charla la psicóloga clínica Mary Luz Achucarro, especializada en logoterapia (maryluzachucarro@gmail.com)

-El tema de los celos suele ser tomado a broma entre amigos, familia hasta que la historia en pareja se complica.

Así es, me parece un tema muy interesante e importante de tratar y que a veces no recibe la suficiente relevancia, por lo general, se trata como una conducta normal, hasta que se vuelve un problema.

-¿Son iguales los celos en hombres y mujeres?

La diferencia entre hombres y mujeres inspiró numerosas investigaciones, así como teorías diversas. La más “evolucionista” nos diferenciaba diciendo que la mujer celaba porque estaría programada genéticamente para tener familia, mientras que el hombre eran controlador porque necesitaba asegurarse de que el progenitor fuera él y no otros.

-Bueno, eso sigue teniendo sentido: la protección de los hijos. ¿Qué sucede en el interior del hombre y de la mujer?

Hombres y mujeres muchas veces tienen las mismas razones para celar, a contramano de lo que profesaban los evolucionistas.

Las investigaciones han demostrado que la mayoría de los hombres sienten más celos por la infidelidad sexual que, como ocurre con las mujeres, por la infidelidad emocional. Esto es así en todo el mundo.

-Entonces, los celos se generan por un comportamiento sexual (varones) o por las reacciones emocionales (mujeres)

Cuando se habla de celos entre hombres y mujeres se refiere a dos manifestaciones: una que tiene que ver con los celos en el nivel de apego emocional (se cela que el otro esté vinculado sentimentalmente a otra mujer/hombre) o se cela desde el punto de vista de las relaciones sexuales.

Esta explicación basta para ambas teorías; si la mujer cela emocionalmente sería porque no quiere perder la posibilidad de armar una familia, mientras que el hombre no quiere ser engañado en cuanto a paternidad.

Pero en los últimos años un especialista norteamericano en diferencias entre hombres y mujeres en la selección sexual, catedrático y psicólogo llamado David Buss sostiene que cierta cuota de celos –a mitad de camino entre la indiferencia total y la vigilancia obsesiva- ayuda a mantener viva la pareja a través del tiempo.

-Siguiendo a Buss, podemos hablar de los celos en su justa medida

Digamos que los celos no tienen buena prensa. Se los considera sinónimo de patología, de inseguridad personal o de un vulgar deseo de posesión o apropiación del otro.

-Casi todas las parejas pasan por episodios de celos, parece ser algo inherente a una relación de entrega.

Todos en alguna ocasión puntual hemos sentido celos por nuestra pareja, por nuestros amigos, por nuestra profesión. Se trata de una reacción a una amenaza de pérdida, sea real o no. Hay celos fundados y otros completamente erróneos. Sin embargo, este tipo de conductas se consideran normales siempre y cuando no supongan el centro de la vida. De lo contrario estaríamos hablando de patología.

Celos patológicos o celotipia

-Los celos pueden transformarse en enfermizos ¿qué males o trastornos pueden provocar?

Los celos patológicos se dan cuando la convicción y convencimiento en la infidelidad de la pareja es irrefutable y la seguridad de que la realidad tal como se percibe es absoluta, por lo que la vivencia celo típica puede ser completamente delirante. Celos patológicos son cuando una persona invierte más del 30% de su actividad diaria en “encontrar pruebas” que justifiquen su comportamiento.

Celos manifiestos, ocultos, patológicos, exagerados se producen en las personas inseguras, que tienen miedo a perder, que tienen baja autoestima.

No siempre hay un motivo para desencadenar los celos exagerados u obsesivos, pues la persona puede imaginar, tener pensamientos indeseables, involuntarios, repetitivos e incluso absurdos sobre la infidelidad y termina actuando de una forma que causa sufrimiento en la pareja. Es más que necesario buscar ayuda con profesionales de la salud mental.

Los celópatas

“Provocan violencia, agresión verbal, hostigamiento y una conducta extrema en que se utilizan formas de control sutil, como llamar a la pareja 10 a 20 veces en una hora con el pretexto de estar preocupados; recriminarle cuando no contesta el teléfono y hasta ir personalmente, diariamente a cerciorarse.

El celoso pierde el control de la conducta y emplea tiempo y energía en indagar y vigilar a la otra persona, impidiéndole que lleve una vida normal. Le cuesta concentrarse en otras cosas y constantemente se imagina que su pareja está con otra persona. Los celos pasan a ser el centro de la vida en común, determinando sus aficiones y sus relaciones sociales”, señala la psicóloga.

Claves que dan los psicólogos para reconocer los celos enfermizos

- Cuando producen un excesivo malestar

- Llegan al punto que no nos reconocemos

- Interfieren en nuestro día a día

- Nos llevan a modificar nuestros planes de actuación

- Dañan nuestras relaciones sociales, familiares y laborales.

- Cuando nos llevan a hacer daño a las personas que queremos

- Generan discusiones y malentendidos

- Ocupan nuestra mente de manera continua en forma de pensamiento intrusivo

- Cuando provocan reacciones exageradas.

“Los celos más destructivos son los sentimentales, pueden llegar a arruinar la vida del que cela y de su pareja. No es bueno relacionar celos con amor. Lo que es importante es saber el origen de los celos, y eso solo en terapia se podría canalizar. Como psicóloga, sugiero que pidan ayuda antes de llegar a la violencia extrema”, señala Mary Luz Achucarro.

-¿Acuden a consultorio personas por propia voluntad para tratar sus celos o los de su pareja?

Por supuesto que es normal que las personas se sientan afectadas directa o indirectamente si se da una ruptura por celos y entonces tratan de salvar el matrimonio. Hoy día la tecnología, las redes, el celular colaboran para la desconfianza como para la infidelidad.

Atendí el caso de una esposa muy celosa, ya le había pillado a su marido en una infidelidad, a la segunda ya tuvo la certeza. El marido acudió a terapia. Yo, como profesional, escucho a ambas partes. Supimos después de algunas sesiones que la mujer era insegura desde la infancia, había tenido problemas con su madre, así que trabajamos dos partes: su historia familiar y luego con su pareja. Y el hombre comprendió que él era culpable pero no del todo.

Para el escritor español José Enrique Vázquez (autor del libro Diario de un psicópata), los celos están relacionados con el aprendizaje que se hace en la infancia y adolescencia respecto a los valores de la tolerancia, el respeto y reconocimiento de los derechos del otro. Por lo tanto, es muy importante conocer y derribar desde edades muy tempranas todos los mitos que existen al respecto.

-¿Debemos luchar contra los celos?

Sentir celos no es, por sí mismo, un signo de alerta de que algo no va bien, aunque conviene prestar atención a cuándo, cómo y por qué se presentan. Lo cierto es que no son una enfermedad, pero la personalidad, el entorno cultural y ciertas patologías pueden potenciar tanto su aparición como su intensidad.

“Es importante hacer un seguimiento de porqué llega la violencia psicológica al feminicidio. Destaco que existe ayuda con profesionales de la salud mental, ya sea de manera presencial o desde la virtualidad en con los voluntarios del servicio Py’aguapy (por la Fundación Py’a Resa), también en hospitales y policlínicos de la ciudad”, finaliza la profesional