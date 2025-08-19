Alzheimer: señales tempranas que no debés ignorar y cómo detectarlas a tiempo

La Organización Mundial de la Salud estima que decenas de millones de personas viven con demencia en el mundo, y que el Alzheimer concentra entre 60% y 70% de los casos. “La demencia no es parte inevitable del envejecimiento”, sostiene la OMS.

Identificar cambios tempranos permite planificar cuidados, acceder a tratamientos sintomáticos y participar en ensayos clínicos.

Lea más: Inteligencia emocional: qué es, cómo se entrena y por qué su impacto supera al IQ

La Comisión Lancet sobre Prevención, Intervención y Cuidado de la Demencia calcula que una fracción significativa del riesgo es potencialmente prevenible al abordar factores como hipertensión, pérdida auditiva, tabaquismo, inactividad física y aislamiento social.

Señales cognitivas sutiles

Memoria episódica: olvidar conversaciones o eventos recientes y repetir preguntas; depender cada vez más de notas o recordatorios.

Lenguaje: dificultad para encontrar palabras comunes o sustituirlas por términos vagos (“esa cosa”), con pausas más frecuentes.

Orientación y navegación: perderse en trayectos habituales o sentir desorientación en entornos nuevos.

Funciones ejecutivas: problemas para planificar, organizar pagos, seguir recetas o resolver pasos secuenciales.

Lea más: Efectos del azúcar de la fruta en el organismo: lo que revela la ciencia

Cambios emocionales y conductuales

Apatía: pérdida de iniciativa para actividades que antes motivaban; estudios observacionales la vinculan con un avance más rápido del deterioro.

Ansiedad, irritabilidad o depresión de inicio tardío: la evidencia indica que estos síntomas pueden preceder a las fallas cognitivas medibles.

Alteraciones del sueño: despertares frecuentes, somnolencia diurna y sueño fragmentado se asocian a mayor carga de amiloide y peor rendimiento cognitivo.

Señales en la vida diaria

Manejo del dinero y medicación: errores crecientes, vencimientos o duplicación de dosis.

Conducción: roces, frenadas bruscas, dificultad para juzgar distancias.

Hogar: ollas olvidadas al fuego, llaves en lugares inusuales, electrodomésticos mal apagados.

Diferencias con el envejecimiento normal

Envejecimiento esperable: olvidar nombres y recordarlos más tarde; distraerse ocasionalmente; perder objetos pero encontrarlos al repasar mentalmente.

Señal de alerta: olvidar eventos completos, repetir relatos en el mismo día, perder objetos y no poder reconstruir dónde podrían estar, o mostrar desorientación temporal (“¿qué día es?”) de forma persistente.

Lea más: ¿Por qué no recordás tu infancia? La ciencia detrás de la amnesia infantil

Qué hacer si notás estas señales

Consultá a un profesional de salud para una evaluación clínica integral. Llevá ejemplos concretos y anotaciones de cuándo comenzaron los cambios.

Pedí un chequeo de factores que pueden empeorar la cognición ( hipotiroidismo , déficit de B12 , depresión, trastornos del sueño, efectos de fármacos).

Solicitá pruebas cognitivas formales y, si corresponde, derivación a neurología . El deterioro cognitivo leve presenta tasas de progresión a demencia del orden de 10–15% anual en ámbitos especializados, por lo que el seguimiento es clave.

Considerá intervenciones basadas en evidencia: actividad física regular, control de presión arterial, audición tratada (uso de audífonos si los necesitás), dejar de fumar, dieta equilibrada, estimulación cognitiva y participación social. La OMS respalda estos enfoques como parte de un abordaje de reducción de riesgo.

Datos y contexto para dimensionar

A nivel global, la cantidad de personas con demencia es alta y crecerá marcadamente en las próximas décadas por el envejecimiento poblacional; el Alzheimer representa la mayoría de los casos, según la OMS y Alzheimer’s Disease International .

El “declive cognitivo subjetivo” —cuando una persona siente que rinde peor pese a tests normales— se asocia con mayor riesgo de progresión, reporta la literatura especializada.

El diagnóstico temprano no solo mejora la calidad de vida; también reduce la carga sobre familias y sistemas de salud, según análisis económicos publicados en revistas revisadas por pares.

Señales que requieren consulta inmediata