¿Purgas y laxantes? La realidad detrás de los consejos populares para la salud intestinal

Las redes sociales y las charlas de sobremesa están llenas de consejos para “irse de cuerpo”: desde purgas con sales y enemas “desintoxicantes” hasta tés milagrosos y laxantes “naturales”. ¿Cuánto de eso funciona y cuánto puede ser riesgoso? Esto dicen la ciencia y los especialistas en gastroenterología.

Qué es un tránsito “normal”

No existe una única frecuencia “correcta”. Para adultos sanos, ir de cuerpo entre tres veces por semana y tres veces al día puede considerarse normal, siempre que la evacuación no sea dolorosa y las heces tengan consistencia formada.

Cambios temporales por viajes, estrés o dieta son habituales. Lo importante es la regularidad propia de cada persona y la ausencia de signos de alarma como dolor intenso, sangrado, pérdida de peso inexplicada o anemia.

Mito 1: “Hay que purgarse para eliminar toxinas”

Las llamadas “purgas” o “limpiezas” con laxantes fuertes, enemas o preparados caseros prometen “desintoxicar”. La evidencia no respalda esa idea.

El hígado, los riñones, los pulmones y el intestino ya cumplen, de manera continua, la eliminación de desechos. Someter el colon a vaciamientos agresivos puede provocar deshidratación, alteraciones de electrolitos (como sodio y potasio), irritación de la mucosa y, en casos extremos, perforaciones.

Tampoco hay pruebas de beneficios sostenidos sobre la salud o la piel.

Verdad: una evacuación regular se mantiene con hábitos de vida y, cuando hace falta, tratamientos indicados por profesionales, no con “detox” extremos.

Mito 2: “Los laxantes adelgazan”

Los laxantes no queman grasa ni reducen la absorción calórica de manera significativa. A lo sumo, producen una pérdida transitoria de agua y peso fecal.

Su uso para bajar de peso es ineficaz y peligroso, pues puede causar deshidratación, calambres, trastornos del ritmo cardiaco y, en personas con trastornos de la conducta alimentaria, agravar el cuadro clínico.

Verdad: el manejo del peso depende de la alimentación, la actividad física y, si es necesario, un abordaje médico-nutricional, no de laxantes.

Mito 3: “Si empiezo con laxantes, me volveré dependiente”

La “dependencia” física a todos los laxantes es un temor sobredimensionado.

Hay distintos tipos y se usan con objetivos diferentes:

Formadores de bolo (fibra soluble/insoluble como psyllium ): aumentan el volumen de las heces y son primera línea para constipación crónica; no generan dependencia.

Osmóticos (polietilenglicol, lactulosa): atraen agua al intestino; pueden usarse a corto o largo plazo bajo indicación médica con buen perfil de seguridad.

Estimulantes (senósidos, bisacodilo): promueven la motilidad; útiles en uso intermitente o pautado, pero más propensos a producir cólicos o tolerancia si se abusa.

Verdad: usados correctamente, muchos laxantes son seguros. El problema es el uso indiscriminado, sin diagnóstico ni seguimiento.

Mito 4: “Lo natural no hace daño: tés, aceites y brebajes”

“Natural” no es sinónimo de inocuo. Infusiones de sen, cáscara sagrada o aloe contienen antraquinonas con efecto estimulante; su abuso puede causar diarrea, hipopotasemia y melanosis coli (pigmentación benigna, pero señal de uso crónico).

El aceite de ricino puede desencadenar cólicos intensos. Preparados con sal de Epsom o bicarbonato alteran el equilibrio ácido-base. Interacciones con fármacos (anticoagulantes, diuréticos, litio) son posibles.

Verdad: los remedios caseros también requieren criterio, dosis y vigilancia. Si se usan, que sea por tiempo limitado y con asesoramiento.

Mito 5: “Los enemas y las ‘hidroterapias de colon’ son una manera sana de limpiar”

Fuera de indicaciones precisas (preparación para estudios o impactación fecal), los enemas y las irrigaciones colónicas no aportan beneficios probados y sí riesgos: perforación, infecciones, alteraciones de electrolitos y desequilibrio de la microbiota. No “rejuvenecen” el intestino.

Verdad: el colon no necesita lavados periódicos. El mejor “mantenimiento” es un estilo de vida saludable.

Lo que sí ayuda al tránsito intestinal

Fibra suficiente: 25–38 gramos diarios en adultos, ajustando gradualmente para evitar gases. Fuentes: frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos. El psyllium es la fibra con mejor evidencia para constipación.

Hidratación: orinar claro y frecuente es una guía práctica. En climas cálidos o con actividad física, se necesita más.

Movimiento: caminar, nadar o ejercicios de core estimulan la motilidad. Evitar el sedentarismo prolongado.

Rutina y tiempo: reservar un momento regular, sin apuro, preferentemente después del desayuno por el reflejo gastrocolónico . No ignorar las ganas.

Postura: sentarse con apoyo para los pies que eleve las rodillas por encima de las caderas facilita la evacuación.

Revisión de fármacos: anticolinérgicos, opioides, suplementos de hierro o calcio pueden constipar; ajustar con el médico.

Si con estos cambios no hay mejoría tras 4–6 semanas, o si hay dolor, sangrado, anemia, fiebre, pérdida de peso o antecedentes familiares de cáncer colorrectal, corresponde consulta médica.

En constipación crónica, existen opciones seguras y eficaces más allá de los laxantes tradicionales, como secretagogos o moduladores de la motilidad, indicados por especialistas.

No hay atajos ni “purgas milagrosas” para un tránsito intestinal saludable. La evidencia desmiente la necesidad de “desintoxicar” el colon con enemas o brebajes y desalienta el uso de laxantes con fines estéticos.

La vía más segura y efectiva combina hábitos sostenibles y, cuando corresponde, tratamientos guiados por profesionales. La regla de oro: más prevención y menos extremos.