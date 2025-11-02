Noviembre Azul: la salud mental masculina, un tema igualmente urgente

Mientras las campañas de Noviembre Azul invitan a millones de hombres a realizarse chequeos de próstata y a hablar de cáncer, otro problema igual de apremiante sigue quedando a la sombra: la depresión masculina.

Los datos son claros: los hombres consultan menos por salud mental, reciben menos diagnósticos oportunos y mueren por suicidio con mayor frecuencia que las mujeres en la mayoría de los países, según la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, rara vez esa realidad se integra con la misma fuerza en las iniciativas de prevención que marcan el mes.

Más allá del PSA: la salud mental también salva vidas

Noviembre Azul nació para visibilizar enfermedades prevenibles en varones, especialmente el cáncer de próstata. Veinte años después, el desafío es ampliar el foco.

La depresión no solo deteriora la calidad de vida y la productividad; está asociada a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, consumo problemático de sustancias y conductas de riesgo.

En términos de mortalidad evitable, atender la salud mental masculina puede ser tan decisivo como un análisis de PSA.

Masculinidades y silencio: por qué ellos piden ayuda más tarde

Diversos estudios han vinculado normas de masculinidad hegemónica —autocontrol, invulnerabilidad, rechazo a la queja— con la demora en buscar asistencia ante malestar emocional.

El estigma opera en dos sentidos: social, por miedo a “verse débil”, e interno, por dificultad para nombrar lo que se siente.

A esto se suman barreras prácticas: horarios laborales poco compatibles con la atención, costos y falta de servicios adaptados a las necesidades de los varones.

Síntomas que no siempre parecen depresión

La depresión en hombres puede expresarse de modo distinto al patrón clásico. Más que tristeza explícita, suelen predominar irritabilidad, enojo, cinismo, fatiga persistente, abuso de alcohol o drogas, conductas impulsivas, problemas de sueño y dolores físicos sin causa clara.

Esa presentación “enmascarada” contribuye al subdiagnóstico y, en casos extremos, a desenlaces fatales.

La brecha del sistema: diagnóstico y acceso

La atención primaria continúa siendo la puerta de entrada más probable para los hombres. Sin protocolos de tamizaje breve —cuestionarios validados, preguntas sobre consumo de sustancias y riesgo suicida— y sin capacitación en sesgos de género, es fácil que los signos pasen desapercibidos.

Las listas de espera para psicoterapia pública, los copagos y la escasez de servicios en zonas rurales agrandan la brecha.

Qué funciona: prevención con perspectiva de género

Los programas que mejor enganchan con varones comparten rasgos: lenguaje directo, entornos familiares y objetivos concretos.

Intervenciones en lugares de trabajo y oficios, con talleres breves sobre estrés, sueño y alcohol, acompañados de rutas claras de derivación.

Puentes con espacios comunitarios masculinizados —clubes deportivos, barberías, asociaciones— para ofrecer psicoeducación, detección temprana y primeros auxilios psicológicos.

Servicios accesibles: horarios extendidos, opciones de telepsicología y posibilidad de atención sin derivación previa.

Mensajes que reformulan la búsqueda de ayuda como un acto de responsabilidad y valentía, no de debilidad.

La evidencia también respalda el uso de psicoterapias breves (como la cognitivo-conductual o la de activación conductual) y, cuando corresponde, tratamiento farmacológico, siempre con seguimiento cercano y consideración del riesgo suicida.

Un llamado a la acción

La depresión masculina no es un epílogo del Noviembre Azul: es parte del núcleo de la salud de los hombres. Abordarla exige derribar estigmas, adaptar servicios y medir lo que importa.

Normalizar la conversación, facilitar el acceso y ofrecer intervenciones efectivas puede traducirse en menos sufrimiento y más vidas salvadas.

Si vos o alguien a tu alrededor tiene ideas de hacerse daño o de no querer seguir viviendo, buscá ayuda inmediata. Contactá a los servicios de emergencia o a las líneas de ayuda en salud mental. También podés acudir a un centro de salud cercano o hablar con un profesional de confianza. No estás solo.