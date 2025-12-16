Cuidado de ojos en fiestas: cómo protegerte de las pantallas y la fatiga visual

En plena temporada de fiestas, las noches se alargan, las videollamadas con familiares y amigos en el extranjero se multiplican y el uso del celular se dispara para compartir fotos, vídeos y mensajes. Lo que suele pasar desapercibido es el impacto que todo esto tiene en la salud visual: ojos secos, visión borrosa, dolor de cabeza o sensibilidad a la luz se han convertido en síntomas habituales tras una noche de celebración.

Oftalmólogos y ópticos-optometristas advierten que la combinación de pantallas, iluminación intensa, falta de sueño, alcohol y, en algunos casos, usar lentes de contacto durante muchas horas, crea el escenario perfecto para la fatiga visual y otras molestias oculares.

Lea más: Cómo cuidar a tu perro mayor en las fiestas: consejos para evitar el estrés y el agotamiento

Más pantallas, más horas… y menos descanso

En las últimas décadas, el tiempo de exposición a pantallas ha crecido de forma sostenida, y las fiestas no son una excepción: se suma el uso del celular en todo momento, los vídeos y fotos constantes, las horas de videojuegos en vacaciones y las videollamadas con familiares que viven lejos.

Los especialistas señalan varios factores que se agudizan en fiestas:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se duerme menos y peor.

Aumenta el consumo de alcohol y tabaco (incluido el humo ajeno).

Se usan más las lentes de contacto, a veces muchas horas seguidas.

Se permanece más tiempo en ambientes cerrados, cargados o con aire acondicionado.

Se incrementa el uso del celular en lugares oscuros o con luces muy fuertes (discotecas, conciertos, bares).

Todo ello repercute directamente en la superficie ocular y en el esfuerzo que realiza el sistema visual.

Lea más: Evitá el escape: por qué las fiestas son la época de mayor extravío de mascotas y cómo prevenirlo

Qué le pasa a tus ojos cuando abusás de las pantallas

La fatiga visual no es un concepto abstracto: responde a mecanismos concretos que se intensifican cuando se abusa de las pantallas.

Menos parpadeo, más sequedad: cuando fijamos la vista en una pantalla, parpadeamos menos. El parpadeo se reduce de forma significativa al mirar celulares, tabletas o computadoras, lo que provoca:

Evaporación más rápida de la lágrima.

Sensación de arenilla o escozor.

Ojos rojos e irritados.

Molestia con la luz o al viento.

En entornos típicos de fiesta —con humo, aire seco, calefacción o aire acondicionado— el problema se multiplica.

Esfuerzo constante de enfoque: mirar de cerca durante mucho tiempo, en especial a distancias muy cortas como el celular, obliga al ojo a mantener un esfuerzo continuado de enfoque (acomodación). Eso puede causar:

Dolor de cabeza frontal o alrededor de los ojos.

Visión borrosa transitoria, sobre todo al levantar la vista a lo lejos.

Sensación de pesadez ocular.

Si ya existe un defecto visual mal corregido o no diagnosticado (miopía, hipermetropía, astigmatismo o vista cansada), la fatiga aparece antes y con más intensidad.

Lea más: Cómo reducir el impacto negativo de la luz azul de las pantallas en la salud

Luz azul y contraste elevado: las pantallas emiten luz azul en el rango que, en grandes dosis y especialmente por la noche, puede alterar el ritmo sueño-vigilia. Más allá del debate científico sobre su impacto a largo plazo, hay un consenso en dos puntos:

La luz azul y los altos niveles de brillo en la oscuridad pueden aumentar la incomodidad visual.

El uso de pantallas justo antes de dormir contribuye a retrasar el sueño y empeorar su calidad.

Mirar el celular en una discoteca, en la cama después de una fiesta o en un ambiente poco iluminado obliga además a la pupila a adaptarse continuamente a cambios de luz extremos.

Fiestas, alcohol y lentes de contacto: la combinación más delicada

En época de fiestas se disparan las consultas por molestias asociadas al uso inadecuado de lentes de contacto y maquillaje.

Riesgos de llevar lentes de contacto demasiadas horas: usar lentes de contacto desde primera hora de la mañana hasta la madrugada aumenta el riesgo de:

Sequedad extrema y dificultad para retirarlas.

Microlesiones en la córnea.

Mayor susceptibilidad a infecciones si no se respetan las normas de higiene.

El alcohol, además de deshidratar el organismo, reduce la percepción de molestias. Es decir, el ojo puede estar sufriendo sin que la persona lo note hasta que el daño o la irritación son más evidentes.

Maquillaje, purpurina y pestañas postizas: el maquillaje intenso, la purpurina y los productos de baja calidad o mal retirados también suman riesgo.

Partículas de maquillaje pueden entrar en el ojo y raspar la superficie.

La purpurina es especialmente difícil de retirar y puede causar irritación prolongada.

Los adhesivos de pestañas postizas pueden provocar reacciones alérgicas o inflamaciones en los párpados.

Los especialistas recomiendan priorizar productos hipoalergénicos, no compartir maquillaje y desmaquillarse con calma incluso al regresar de madrugada.

Señales de alarma: cuándo descansar y cuándo ir al médico

No todas las molestias son graves, pero conviene saber leer las señales de los ojos.

Síntomas frecuentes de fatiga visual

Picor, escozor o sensación arenosa.

Ojos rojos, “cansados”.

Necesidad constante de frotarse los ojos.

Visión ligeramente borrosa al final del día.

Dolor de cabeza tras muchas horas con el móvil o el ordenador.

En estos casos suele bastar con descanso visual, hidratación con lágrimas artificiales y reducción temporal de pantallas.

Cuándo es importante consultar a un especialista

Hay síntomas que requieren valoración oftalmológica, especialmente si aparecen tras una noche de fiesta o el uso prolongado de lentes de contacto:

Dolor ocular intenso.

Sensación de cuerpo extraño que no desaparece al lavar el ojo.

Empeoramiento súbito de la visión o visión muy borrosa .

Ojo muy rojo solo en un lado, con molestias al parpadear.

Secreción amarillenta o verdosa.

Sensibilidad extrema a la luz.

Ante cualquiera de estos signos, los expertos insisten en no automedicarse con colirios que contengan corticoides sin prescripción, y acudir a urgencias si el dolor es fuerte o la visión está comprometida.

Cómo proteger tus ojos en fiestas sin dejar de disfrutar

Las recomendaciones no buscan demonizar las pantallas ni las salidas nocturnas, sino reducir su impacto en la salud ocular mediante medidas sencillas.

Antes de salir: prepará tus ojos

Revisá tu graduación : llegar a las fiestas con anteojos o lentes de contacto bien adaptadas reduce el esfuerzo visual.

Elegí bien tus lentes de contacto : si sabés que la noche será larga, valorá usar anteojos o, si llevás lentes de contacto diarias, retirarlas al llegar a casa sin reutilizarlas.

Hidratate desde el inicio: beber agua durante el día y antes de salir ayuda a evitar la sequedad general, también en los ojos.

Durante la fiesta: pactar una tregua con las pantallas

Evitá mirar el celular a oscuras con brillo máximo : bajá el brillo y activá el modo “noche” o filtro cálido si vas a usarlo mucho.

No uses lentes de contacto más horas de las recomendadas : si notás sequedad o incomodidad, es mejor retirarlas en un entorno limpio que aguantar hasta el final.

No compartas maquillaje ni lápiz de ojos: esto reduce el riesgo de contagiar o contraer infecciones como conjuntivitis.

Al llegar a casa (por tarde que sea)

Desmaquillate bien los ojos : retirá sombras, delineadores y máscara con productos suaves específicos para el contorno ocular.

No duermas con lentes de contacto (salvo que tu oftalmólogo haya indicado un tipo específico para uso prolongado).

Evitá caer en la tentación de “relajarte” con más pantalla: lo ideal es que la transición a la cama no incluya tumbos extra con el celular.

Niños y adolescentes: el eslabón más vulnerable

En vacaciones, los menores suelen disparar aún más su tiempo de pantalla, a menudo en horarios nocturnos. Las sociedades de pediatría y oftalmología remarcan algunos puntos clave:

Respetar las horas de sueño según la edad.

Evitar que usen pantallas en la cama, a oscuras y muy cerca de los ojos.

Fomentar actividades al aire libre, que se han relacionado con un menor riesgo de desarrollar miopía.

Establecer pausas regulares y recordar que, aunque no se quejen, pueden estar forzando la vista.

La educación en hábitos visuales saludables forma parte ya de las recomendaciones globales de salud infantil.

Reglas básicas de higiene visual que sirven todo el año

Aunque las fiestas son un momento de especial riesgo, los especialistas recuerdan una serie de pautas que conviene mantener de manera continua:

Regla 20-20-20 : cada 20 minutos de pantalla, mirar algo a unos 6 metros de distancia durante al menos 20 segundos.

Mantener distancia adecuada : no pegar el móvil a los ojos y elevar la pantalla a una altura cómoda, evitando forzar el cuello.

Parpadear de forma consciente : especialmente al notar la vista seca.

Usar lágrimas artificiales si hay tendencia a la sequedad, preferiblemente sin conservantes y recomendadas por un profesional.

Proteger los ojos también es parte de celebrar

Las fiestas suelen asociarse con excesos: comida, bebida, ruido… y pantallas. La salud ocular se suma a la lista de aspectos que acusan esos excesos, aunque muchas veces pase inadvertida hasta que aparecen molestias.

Cuidar la vista en estas fechas no implica renunciar a la diversión, sino introducir pequeños gestos: usar menos el móvil en ambientes oscuros, respetar el descanso, no prolongar en exceso el uso de lentes de contacto y atender las señales de los ojos cuando piden una pausa.

Porque, más allá de las fotos compartidas en redes y los vídeos de la noche anterior, las imágenes que más valor tendrán con el tiempo seguirán siendo las que veas con tus propios ojos en buen estado de salud.