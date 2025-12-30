Metas 2026: qué es un vision board, para qué sirve y cómo se hace

Este método no solo apoya la visualización de metas, sino que también fomenta la creatividad y la motivación continua.

¿Qué es un vision board?

Un vision board es una representación visual de tus metas y aspiraciones. Comúnmente se trata de un collage de imágenes, palabras y frases que reflejan tus sueños y deseos para el futuro.

La idea es que al ver regularmente estas manifestaciones visuales te mantengas motivado y centrado en ellos.

¿Para qué sirve un vision board?

Claridad de objetivos: ayuda a clarificar lo que realmente deseás alcanzar.

Motivación constante: al visualizar tus metas diariamente, te mantenés motivado.

Refuerzo positivo: aumenta la creencia en vos mismo al visualizar el éxito.

Enfoque: te ayuda a concentrarte en lo que es verdaderamente importante.

Creatividad y diversión: el proceso de creación es en sí mismo una experiencia creativa y relajante.

Cómo hacer un vision board

Antes de comenzar a crear tu vision board, es esencial tener claro cuáles son tus metas. Estas pueden ser personales, profesionales, de salud o espirituales. Preguntate: ¿Qué quiero lograr este año?

Luego deberás reunir materiales que inspiren y representen tus objetivos. Para este paso podés utilizar revistas viejas, imágenes impresas, cartulinas de colores, tijeras y pegamento, marcadores y lápices de colores.

Buscá imágenes, palabras y frases que resuenen con vos y tus metas. No te limites solo a lo que “creés” que podés lograr; sé audaz con tus aspiraciones.

Colocá tus recortes de manera que sean visualmente atractivos. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Dejá que el proceso sea intuitivo y disfrutá el acto de crear.

Una vez hayas diseñado tu vision board, tomate un momento para reflexionar sobre cómo resuena con vos. Es importante que realmente sientas una conexión con lo que quedó plasmado.

Por último, colocá tu vision board en un lugar donde lo veas todos los días. Este puede ser tu lugar de trabajo, tu dormitorio o cualquier otro espacio personal donde pases tiempo regularmente.

Si te molesta la idea de que otros lo vean, no dudes en ubicarlo en un lugar más íntimo, como un armario que abras frecuentemente pero al que solo vos tengas acceso.

Los vision boards no solo brindan claridad y enfoque, sino que también inspiran y motivan a las personas a seguir persiguiendo sus metas.

Al seguir estos simples pasos, podés crear un recordatorio visual de tu camino hacia el éxito en el nuevo año. ¡Atrevete a soñar en grande y disfrutá del proceso creativo de tu vision board!