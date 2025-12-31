Resaca: ¿podemos anticiparnos y evitarla?

La resaca... esa horrible sensación que combina de síntomas desagradables después de beber demasiado alcohol, algo que suele ocurrir en diciembre y muy especialmente en las celebraciones de Nochebuena y Año Viejo.

Las consecuencias del día siguiente suelen ser un recordatorio doloroso de los excesos. Pero, ¿y si pudiera atenuar o incluso evitar por completo la resaca? Estos consejos son efectivos para prevenir la resaca antes de que comience.

1. Hidratarse es clave

El alcohol es un diurético, lo que significa que hace que expulses más líquido del que consumes. Esto puede llevar a la deshidratación, uno de los principales culpables de los síntomas de la resaca. Para evitarlo:

Beber agua entre tragos: Una buena regla general es alternar un vaso de agua con cada bebida alcohólica.

Precargar con agua: Asegurate de estar bien hidratado antes de comenzar a beber.

2. No tomes con el estómago vacío

Ingerir alcohol sin nada en el estómago puede aumentar la velocidad de absorción del alcohol en la sangre, lo que intensifica sus efectos y el riesgo de resaca. Comer antes de beber puede:

Ralentizar la absorción del alcohol: Una comida que contiene carbohidratos, proteínas y grasas es ideal para ralentizar este proceso.

Proteger la mucosa estomacal: Alimentos como el yogurt pueden ayudar a proteger el estómago de la irritación del alcohol.

3. Elegí las bebidas sabiamente

No todas las bebidas alcohólicas afectan igual. Para reducir las posibilidades de resaca:

Evitá las bebidas oscuras: Bebidas como el whiskey, el ron y el vino tinto contienen compuestos llamados congenéricos que pueden empeorar la resaca.

Optá por bebidas claras: El vodka y la ginebra suelen llevar a resacas menos severas.

4. Evitá mezclar bebidas

Mezclar diferentes tipos de alcohol puede aumentar las posibilidades de resaca. Mantené las cosas simples:

Stick to one type: Si comenzás con vino, tratá de no cambiar a destilados o cervezas durante la noche (o vice versa).

5. Moderación, tu mejor amigo

La prevención más efectiva es consumir alcohol de forma moderada. Esto significa:

Conocé tus límites: No te dejes llevar por la presión social. Conocé la cantidad de alcohol que tu cuerpo tolera.

Evitá el consumo excesivo rápido: Beber lentamente permite al cuerpo metabolizar el alcohol de manera más eficaz.

6. Vitaminas y suplementos

El alcohol puede agotar ciertos nutrientes en el cuerpo. Considerá lo siguiente:

Tomar multivitaminas: Restaura los nutrientes perdidos, especialmente el complejo B y magnesio.

Probá suplementos preresaca: Algunos suplementos están diseñados específicamente para ayudar a prevenir la resaca.

7. Descanso adecuado

El sueño perturbado es una de las quejas comunes después de consumir alcohol. Para ayudar a minimizar esto: