Blue Monday: por qué hoy es el día más triste del año

El término “blue” en inglés, que significa azul, se asocia a sentimientos de tristeza, vinculado también al invierno en el hemisferio norte.

Aunque falta evidencia científica que respalde esta fecha, el concepto se ha popularizado aproximadamente durante dos décadas.

El concepto del “Blue Monday” ha sido discutido y ampliamente popularizado como el día más triste del año. Sin embargo, su aplicación no es universalmente válida, y su relevancia es particularmente cuestionable en países como Paraguay.

Es que la fórmula original del Blue Monday considera el clima del hemisferio norte, donde enero representa uno de los meses más fríos y oscuros del año. En este contexto, muchas regiones experimentan días cortos y temperaturas frías, lo que puede contribuir a una falta de motivación y sentimientos de tristeza.

Paraguay, ubicado en el hemisferio sur, experimenta un clima subtropical con veranos calurosos en enero. En lugar de afrontar el frío y la escasez de luz solar, los paraguayos disfrutan de días largos y soleados. Este clima favorable puede influir positivamente en el estado de ánimo general, haciendo que la idea del Blue Monday sea irrelevante en este contexto.

Orígenes del Blue Monday

Cliff Arnall, psicólogo británico del Centro de Aprendizaje Lifelong de la Universidad de Cardiff, acuñó el término Blue Monday en 2005.

Sky Travel, antigua empresa de viajes, le encargó identificar la mejor fecha para organizar vacaciones de verano, con el fin de incrementar sus ventas. Teniendo en cuenta que enero es un mes invernal en el hemisferio norte, la fórmula de Arnall incluía varios factores para determinar este día.

Variables que influyen en el estado de ánimo

El Blue Monday fue presentado por primera vez el 24 de enero de 2005, a través de un comunicado de Sky Travel. La fecha fue señalada considerando ciertas condiciones climatológicas y emocionales propias del invierno. Factores como el frío, la poca luz solar y días más cortos pueden afectar negativamente el ánimo de las personas.

Después del periodo festivo, muchas personas sienten que sus propósitos se desvanecen. Durante Navidad y Año Nuevo, la agenda suele estar llena de actividades sociales y viajes.

Sin embargo, al concluir estos eventos, la rutina se vuelve abrumadora y monótona, dejando a algunas personas agotadas y sin motivación tras reflexionar sobre el año pasado.

El impacto financiero de las fiestas

Además, el inicio de enero trae consigo la necesidad de atender responsabilidades y deudas generadas durante las fiestas. Este periodo implica retomar compromisos financieros y laborales, lo cual puede agregar presión y contribuir con el desánimo.

Aunque el Blue Monday carece de fundamentos científicos sólidos, su relevancia persiste en la cultura popular debido a la combinación de factores emocionales, climáticos y financieros que caracterizan esta época del año en el hemisferio norte.