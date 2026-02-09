Kasparov vs. Deep Blue, 30 años del duelo de la máquina contra el humano

No era la primera vez que Kaspárov se enfrentaba a un sistema informático, ya en 1989 había derrotado a ‘Deep Thought’, el predecesor de 'Deep Blue', en dos partidas rápidas.

Aquella victoria impulsó a IBM a trabajar durante siete años en el desarrollo de un ordenador capaz de vencer a la mente humana, dando lugar a una revancha planteada cuyo primer encuentro se disputó en Filadelfia (Estados Unidos) y que, tres décadas después, sigue simbolizando el comienzo de una nueva era en la relación entre el ser humano y la tecnología.

El duelo se produjo en pleno auge tecnológico de los años 90, una década marcada por avances clave en las telecomunicaciones, marcado por la creación de la World Wide Web por el científico en computación británico Tim Berners-Lee o la expansión de los teléfonos móviles. Según la revista 'Telos' (n.º 35), editada por la Fundación Telefónica, los noventa fue una etapa donde “la transformación de las figuras empresarias se convierte en un factor clave” en el aumento de la interconexión global.

La cobertura mediática fue excelsa; medios de todos los países cubrieron un evento que iba más allá de una partida de ajedrez o lo puramente deportivo. Era, como lo tituló ‘The New York Times’: “el hombre vs. La máquina”.

Kaspárov y Deep Blue se enfrentaron en un total de seis partidas disputadas entre febrero y mayo. Tras la victoria del Gran Maestro en el primer encuentro, “la superioridad humana en el ajedrez parecía a salvo otro año más”, narró la Universidad de Alberta sobre un primer enfrentamiento que pareció dejar tranquila a la sociedad, que por aquel momento seguía escéptica de que una máquina fuera capaz de superar a la mente humana.

El 12 de mayo de 1997 concluyó el duelo con la victoria de la máquina desarrollada por IBM 3,5 frente a los 2,5 puntos de Kaspárov.

Toda una transformación tecnológica que, inevitablemente, recuerda a uno de los debates más actuales: la irrupción de la IA generativa y un auge de la tecnofobia que bien tiene que ver con la victoria de Deep Blue sobre Kasparov y cómo cambió la visión de las máquinas.

Las competiciones de ajedrez ya no permiten aplazar partidas. Tras la victoria de la máquina sobre el humano, ahora nadie cuestiona su poder. Cualquiera puede consultar las variables a un ordenador y ganar al día siguiente. En este escenario, la inteligencia artificial (IA) desafía al juego limpio.

Pero la otra cara de la moneda muestra el potencial de la IA como herramienta de entrenamiento. Un entrenador más barato, siempre disponible y capaz de analizar al instante.

David Antón, gran maestro y número uno del ajedrez español, “hace muchos años” que no recurre a libros de ajedrez. Según indicó a EFE, a un alto nivel, lo que se necesita es “un ordenador potente para analizar” con “software de análisis”. La biblioteca de Alejandría para los ajedrecistas es 'chessgames.com', una base de datos donde se almacenan todas las partidas que se juegan.

Antón considera que el ordenador ha “democratizado” el aprendizaje del ajedrez con las aplicaciones disponibles. “Creo que es una de las razones también por las que antes había más diferencia entre profesionales y la gente amateur” al no tener acceso a esta información, confiesa.

Desde otra perspectiva, la profesora de ajedrez y psicóloga deportiva María Rodríguez sostiene que el entrenador humano “no ha perdido autoridad”, aunque reconoce que “ahora parece que todo el mundo sabe”. "Si lo dice la máquina… pero (...) ¿Cuál es su razonamiento?”. Entiende que “la máquina es un instrumento muy útil porque hace avanzar o te hace ver otro tipo de jugadas, pero hay que saber diferenciar lo que es la jugada de la máquina con la jugada humana”, según declaró a EFE.

Rodríguez diferencia entre dos tipos de ajedrez: el competitivo y para la vida. Uno centrado en ganar torneos y otro como una “forma de entrenamiento mental y emocional”.

Todo ello sumergido en el debate actual de cómo y a quién entrena a la IA. ¿O era al revés?.