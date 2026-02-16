Año Nuevo Chino 2026: 10 rituales para recibir al Caballo de Fuego

Para la comunidad oriental, los días previos y el inicio del año implican una serie de tradiciones orientadas a renovar la energía y atraer prosperidad. A continuación, se detallan los 10 rituales más destacados para este 2026:

1. Limpieza profunda del hogar

Es la tradición previa más relevante. Consiste en limpiar la vivienda de arriba hacia abajo para expulsar la “mala energía” del año saliente.

Nota técnica: el primer día del año (17 de febrero) está prohibido barrer, ya que se cree que esto expulsaría la fortuna recién llegada.

2. El ritual del arroz

Símbolo de abundancia básica. Se recomienda llenar un cuenco con arroz crudo hasta el borde y colocar dentro tres monedas (preferentemente chinas o doradas). Debe permanecer en un lugar central de la casa durante los primeros 15 días del ciclo.

3. Uso de sobres rojos (Hongbao)

Consiste en entregar sobres rojos con dinero a niños, jóvenes o familiares. El color rojo simboliza protección. Una variante personal es colocar un sobre rojo con una moneda en la billetera para favorecer el flujo financiero.

Lea más: Año Nuevo Chino: inicia el Caballo de Fuego, un ciclo de “doble fuego” y transformación

4. Decoración en rojo y dorado

El uso de faroles, banderines y el carácter 福 (fú), que significa buena fortuna, es estándar. Es común colocar este carácter al revés en las puertas, simbolizando que “la suerte ha llegado”.

5. Frutas cítricas en la mesa

Colocar 8 o 9 mandarinas o naranjas en un plato. En la cultura china, el nombre de estas frutas suena similar a las palabras “suerte” y “riqueza”, por lo que se utilizan como imanes de prosperidad.

6. El banquete de alimentos simbólicos

La cena de víspera incluye platos específicos:

Pescado: representa excedente y abundancia.

Tallarines largos: simbolizan longevidad (no deben cortarse al cocinarlos).

Dumplings: su forma asemeja lingotes de oro antiguos, representando riqueza.

7. Estrenar prendas de vestir

Recibir el año con ropa nueva, preferentemente de color rojo, representa un nuevo comienzo y la disposición para recibir oportunidades. Se recomienda evitar el blanco y el negro durante el primer día por su asociación con el luto.

8. Pago de deudas y cierre de conflictos

Antes del 17 de febrero, la tradición sugiere saldar deudas económicas y resolver discusiones pendientes. El objetivo es iniciar el ciclo del Caballo de Fuego sin “cargas” del pasado.

9. Ritual del movimiento consciente

Dado que el Caballo de Fuego representa dinamismo, se sugiere realizar una acción concreta que simbolice avance: iniciar un trámite, reordenar un espacio de trabajo o realizar una caminata larga el primer día del año.

10. Uso de sahumerios y purificación

Para completar la limpieza física, se utilizan sahumerios de sándalo o canela. Esto busca purificar el ambiente y preparar el hogar para las celebraciones que culminarán el 3 de marzo con el Festival de las Linternas.

El Caballo de Fuego en la astrología china

El ciclo que inicia este 17 de febrero corresponde al Caballo de Fuego, un signo que dentro del horóscopo chino se caracteriza por el dinamismo, la velocidad y la búsqueda de libertad. Según la tradición oriental, este animal representa la energía activa (Yang), y al combinarse con el elemento fuego, se asocia con periodos de transformación acelerada, cambios estructurales y una fuerte inclinación hacia la independencia y la creatividad en los proyectos personales y profesionales.

Históricamente, los años regidos por esta combinación se presentan cada 60 años y son analizados por los especialistas como etapas de gran intensidad emocional y social. En el ámbito de la productividad, se considera un tiempo propicio para la innovación tecnológica y la resolución de conflictos mediante acciones directas, aunque la cultura china también recomienda mantener la prudencia en la toma de decisiones financieras debido a la naturaleza impetuosa y volátil que se le atribuye a este signo.