Ramadán 2026: ¿cuándo empieza y qué significa el mes sagrado del Islam?

El Ramadán, el periodo más sagrado para la comunidad musulmana en todo el mundo, inicia este febrero de 2026. Este mes de reflexión, oración y ayuno no solo es un pilar religioso, sino también un fenómeno cultural que moviliza a millones de personas, incluyendo a la comunidad islámica en Paraguay.

¿Cuándo empieza el Ramadán 2026?

Debido a que el calendario islámico es lunar, las fechas varían cada año. Para este 2026, se estima que el Ramadán comienza entre la noche del 17 y el 18 de febrero, dependiendo del avistamiento de la luna creciente (hilal). El periodo de ayuno se extenderá hasta aproximadamente el 19 de marzo, culminando con la festividad del Eid al-Fitr.

Lea más: ¿Cuándo se inicia la Cuaresma este 2026?: preparativos para el Miércoles de Ceniza

¿Qué es el Ramadán y por qué se celebra?

Es el noveno mes del calendario islámico. Según la tradición, fue durante este tiempo que el Corán fue revelado al profeta Mahoma. Es uno de los Cinco Pilares del Islam, junto con la fe (Shahada), la oración (Salat), la caridad (Zakat) y la peregrinación a La Meca (Hajj).

Su propósito principal es la purificación espiritual, la autodisciplina y el fortalecimiento de la empatía hacia quienes padecen hambre y necesidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los rituales fundamentales: ayuno y oración

Durante estos 30 días, los fieles siguen una rutina espiritual estricta que transforma su día a día:

El Sawm (Ayuno): es la abstinencia total de alimentos, líquidos, cigarrillos y relaciones sexuales desde el alba hasta la puesta del sol. Suhur: es la comida que se consume antes del amanecer. Suele ser ligera pero nutritiva para sostener el cuerpo durante el día. Iftar: es el ritual de ruptura del ayuno al atardecer. Tradicionalmente, se inicia con el consumo de dátiles y agua, siguiendo el ejemplo del profeta, seguido de una cena comunitaria. Oraciones especiales (Tarawih): además de las cinco oraciones diarias obligatorias, por las noches se realizan rezos prolongados en las mezquitas donde se recitan secciones del Corán.

¿Quiénes están exentos de ayunar?

La práctica es obligatoria para todos los musulmanes adultos y sanos. Sin embargo, el Islam contempla excepciones por razones de salud o necesidad para:

Niños y ancianos con salud frágil.

Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o con la menstruación.

Personas enfermas o que deben ingerir medicamentos.

Viajeros que recorren largas distancias.

El Ramadán en Paraguay

En ciudades como Asunción y Ciudad del Este, donde se asientan las comunidades musulmanas más grandes del país, las mezquitas se convierten en centros de reunión y solidaridad. Durante este mes, es común que se organicen actos de caridad abiertos, reforzando el lazo entre la comunidad local y los valores de este mes sagrado.