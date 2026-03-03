Atención: el peine fino no es suficiente para eliminar los piojos

Las épocas escolares suelen ser también épocas de piojos. Porque estos parásitos saltan de cabeza en cabeza mientras los niños juegan unos junto a otros. Sin embargo, no hay razones para entrar en pánico: con un poco de esfuerzo, se los puede eliminar.

Claro que no se trata de una circunstancia agradable cuando la cabeza pica y además algo se mueve entre los cabellos. Según la Asociación de Pediatras de Alemania (BVKJ), los piojos que se diseminan especialmente en edad preescolar y primaria no tienen nada que ver con una falta de higiene corporal.

Y, además, tampoco son peligrosos, ya que no transmiten enfermedad alguna.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, cuanto antes se detecte la infestación, menos se propagarán los piojos.

Cómo actuar

Si el diagnóstico está firme, entonces el niño o niña no debe concurrir a la escuela ni guardería. En cambio, habrá que hacerse un cronograma para pasar el peine fino con frecuencia.

Para ello, humedecé el pelo con agua y acondicionador y peinalo mechón a mechón, desde la raíz hasta las puntas, con un peine especial para piojos o liendres y de dientes estrechos.

Posteriormente, limpiá el peine sobre un papel o toalla blanca o de colores claros. De esta manera, podrá reconocerse si aún hay piojos en el pelo.

Los piojos adultos miden unos tres milímetros y son de una tonalidad marrón rojizo. Sus diminutos huevos, denominados liendres, parecen semillas amarillas o marrones. Si los piojos ya han salido de ellas, pasan a tener un color blanco.

Pero, según advierte la BVKJ, muchas veces no alcanza con pasar el peine fino para erradicar todos los piojos, por lo que es bueno utilizar adicionalmente algún piojicida, idealmente varias veces.

Esto se debe a que estos parásitos aún pueden nacer de las liendres entre ocho y diez días después del tratamiento. Los tratamientos contra los piojos están disponibles en forma de champú, espray o solución.

Además, es importante que si un niño o niña se contagió con piojos, todos los miembros de la familia se pasen regularmente el peine fino como control. De lo contrario, es muy fácil seguir contagiándoselos mutuamente.