Sarampión y rubeola: campaña de vacunación inicia el próximo lunes

El 9 de marzo arranca la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubeola, dirigida a niños de uno a cinco años de edad a nivel nacional en todo el país.

La misma se desarrollará dentro de las escuelas, con brigadas de vacunación que van van a estar visitando las instituciones educativas para vacunar a los niños.

“El niño que no tiene ninguna dosis recibe la primera dosis. El que ya tenga una dosis de la vacuna, va a recibir su segunda dosis y el niño que tenga dos dosis de vacuna, recibe una tercera, una adicional de campaña”, detalló Luis Cousirat, director del PAI.

Esta campaña se realiza cada cuatro años en nuestro país, lo que permitió sostener la eliminación de estas enfermedades, tanto el sarampión como la rubeola y que hoy, en un contexto ya de brotes explosivos en países vecinos, es muy importante que nuestros chicos estén protegidos, destacó.

Nivel de inmunización contra el sarampión

El año pasado el PAI cerró con 95% de cobertura para todos los niños que hoy están empadronados en el registro de vacunación electrónica. Con la segunda dosis se dio una tasa un poco más baja del 89%, lo que deja bolsones de niños sin vacuna que hoy están distribuidos a lo largo y ancho del país.

El director del PAI recordó que por este motivo es importante esta campaña nacional de vacunación, al considerar que en la región el sarampión el año pasado causó la muerte de 29 personas, mientras que en nuestro país el 2025 cerró con 49 casos.

“No hay que dejar de mirar muy de cerca lo que pasa en los países vecinos, vamos a tener justamente mundial de fútbol este año y los tres países que van a hacerse, tanto Canadá, México y Estados Unidos, hoy con brotes importantes de sarampión. Es una medida preventiva dentro de esa circulación de turistas que podría afectarnos a nosotros también”, señaló.

El año pasado se registró un brote en nuestro país que inició en San Pedro, cuyo contagio se dio a través de un viajero, es por eso que el riesgo es muy alto en cualquier momento que venga un turista o un ciudadano paraguayo con el virus y entre en contacto con un niño sin vacunas.

Uno de los cuadros a los que puede llegar un caso de sarampión es neumonía, que es la complicación más frecuente, o una encefalitis, una otitis, lo que puede causar la muerte de niños si lo encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

La campaña va hasta el 9 de mayo, por lo que piden a los padres que nusquen la tarjeta de vacunación, acudan en familia a los vacunatorios y acompañen a los chicos para que puedan poner al día el estado de vacunación contra esta enfermedad que es altamente contagiosa y poder mantener el estatus de país libre de Sarampión y Rubeola.