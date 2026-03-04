¿Es seguro mantener una vida sexual activa después de un infarto?

Tras un infarto, una angioplastia o un episodio de angina, una de las preguntas más frecuentes —y menos comentadas— en la consulta es cuándo se puede volver a tener relaciones sexuales.

El temor a “forzar” el corazón, a repetir el evento o a que aparezcan síntomas en un momento íntimo lleva a muchas personas a evitar el sexo durante meses, aunque médicamente no siempre sea necesario.

La respuesta, coinciden guías clínicas y especialistas en rehabilitación cardiaca, no depende de una fecha fija sino del estado funcional y del control de la enfermedad: en la mayoría de los casos, la actividad sexual es segura cuando la persona puede realizar un esfuerzo moderado sin dolor torácico, falta de aire intensa, mareos o palpitaciones.

El corazón durante el sexo: un esfuerzo moderado

El sexo suele equivaler, para la mayoría, a una actividad física de intensidad moderada. En términos prácticos, una referencia usada en cardiología es la capacidad de caminar a paso ligero o subir uno o dos tramos de escaleras sin síntomas.

Si eso es posible, habitualmente el riesgo de un evento durante la actividad sexual es bajo, especialmente en pacientes con tratamiento optimizado y seguimiento.

Aun así, el “susto al corazón” no significa lo mismo para todos. No es igual un infarto complicado con insuficiencia cardiaca que un procedimiento exitoso con buena recuperación.

Por eso la recomendación central es individualizar: el cardiólogo puede apoyarse en la evolución clínica, el electrocardiograma, pruebas de esfuerzo y, cuando corresponde, en programas de rehabilitación.

Cuándo conviene esperar y pedir evaluación

Hay situaciones en las que se aconseja posponer la actividad sexual hasta estabilizar la condición: angina inestable, presión arterial no controlada, arritmias sintomáticas, insuficiencia cardiaca descompensada o recuperación reciente con síntomas persistentes.

También es clave revisar el estado emocional: la ansiedad y el miedo pueden elevar la percepción de esfuerzo y, a la vez, afectar el deseo y el rendimiento.

Los especialistas subrayan que la consulta debe incluir el tema de forma explícita. Hablarlo permite ajustar medicación, resolver dudas y acordar un retorno gradual.

En muchos casos, retomar la intimidad de manera progresiva —con menos exigencia física y en un entorno tranquilo— ayuda a recuperar confianza.

Señales de alarma durante o después

Dolor u opresión en el pecho, falta de aire que no cede, desmayo, sudor frío intenso o palpitaciones sostenidas son motivos para detener la actividad y buscar atención médica.

Si los síntomas son compatibles con un evento coronario, se recomienda actuar como ante una urgencia.

Medicamentos: un punto crítico

Un apartado frecuente es la disfunción eréctil y el uso de fármacos como los inhibidores de la PDE5.

Los cardiólogos recuerdan una advertencia clave: estos medicamentos pueden ser peligrosos si se combinan con nitratos (usados para la angina), por el riesgo de caída brusca de la presión.

La regla es simple: nunca automedicarse y revisar todas las prescripciones con el equipo tratante.

Un regreso posible, con información y acompañamiento

Para muchas parejas, retomar la vida sexual después de un evento cardiaco es parte de volver a la normalidad.

Con enfermedad estabilizada, control de factores de riesgo y orientación médica, la mayoría puede hacerlo con seguridad.

La recomendación final es también cultural: si el corazón se atiende en consulta, la sexualidad debería poder hablarse allí mismo, sin tabúes y con la misma seriedad clínica.