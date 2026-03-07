Día Mundial del Sueño: mejorá tu descanso con estos simples hábitos

El Día Mundial del Sueño se celebra el tercer viernes de marzo de cada año. En 2026, es hoy, 13 de marzo.

Se conmemora para concienciar sobre la importancia del sueño en la salud y el bienestar, promoviendo hábitos saludables y alertando sobre trastornos del sueño, y fue establecido por la World Sleep Society.

La búsqueda de un sueño reparador y de calidad se ha convertido en una prioridad para muchas personas. La tendencia conocida como ‘hacking del sueño’ se refiere a la implementación de diversas estrategias que prometen mejorar la calidad del sueño de manera natural, evitando el uso de medicamentos.

Estas técnicas van desde cambios en el entorno de dormitorio hasta ajustes en los hábitos de vida diaria.

Estrategias efectivas para dormir sin medicamentos

1. Establecé una rutina consistente. Uno de los fundamentos del hacking del sueño es mantener un horario de sueño regular.

Dormirse y despertarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el reloj biológico interno, también conocido como ritmo circadiano. Esto mejora significativamente la calidad del sueño y facilita conciliar el sueño más rápidamente.

2. Optimizá el entorno del dormitorio. El ambiente donde se duerme juega un papel crucial en la calidad del sueño.

Es importante asegurarse de que el dormitorio sea oscuro, tranquilo y fresco. El uso de cortinas opacas, dispositivos de ruido blanco o tapones para los oídos, y mantener una temperatura adecuada pueden contribuir a un mejor descanso.

Además, elegir un colchón y almohadas cómodas puede marcar la diferencia.

3. Limitá el consumo de electrónicos. La exposición a la luz azul de los dispositivos electrónicos, como teléfonos y computadoras, puede interferir con la producción de melatonina, la hormona del sueño.

Se recomienda apagar todos los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir y considerar el uso de filtros de luz azul para reducir su impacto.

4. Incorporá técnicas de relajación. Practicar técnicas de relajación como la meditación, la respiración profunda o el yoga antes de acostarse puede ayudar a calmar la mente y preparar el cuerpo para el sueño.

Estas prácticas no solo facilitan la conciliación del sueño sino que también promueven un descanso más profundo.

5. Vigilá la alimentación y el consumo de cafeína. La dieta también influye en la calidad del sueño. Es aconsejable evitar las comidas pesadas y la cafeína en las horas previas a acostarse.

Alimentos ricos en triptófano, magnesio y calcio pueden promover un mejor sueño. Asimismo, mantenerse hidratado durante el día sin exceso antes de dormir es crucial.

6. Hacé ejercicio regular. La actividad física regular es beneficiosa para el sueño, ya que facilita un descanso más profundo y reduce el tiempo necesario para conciliar el sueño.

Sin embargo, es importante evitar ejercicios intensos cerca de la hora de acostarse, ya que pueden tener un efecto estimulante.

7. Considerá el ciclo del sueño. Comprender y respetar el ciclo del sueño puede ayudar a optimizar el descanso. Los ciclos de sueño generalmente duran alrededor de 90 minutos.

Tratar de despertar al final de un ciclo de sueño puede hacer que uno se sienta más renovado y alerta al levantarse.

El hacking del sueño no es más que un enfoque consciente y sistemático de mejorar la calidad del sueño mediante cambios en el estilo de vida. Al implementarlo, no solo se busca mejorar el descanso nocturno, sino también incrementar el bienestar general y la productividad durante el día.

Adoptar estas estrategias puede proporcionar beneficios significativos, permitiendo un descanso más reparador sin la necesidad de depender de pastillas o tratamientos médicos.