Estilo de vida
03 de marzo de 2026 - 06:00

El poder de los “diarios de sueños”: por qué es bueno escribir lo que soñaste

Concepto de journaling o llevar un diario.
Concepto de journaling o llevar un diario.Shutterstock

Cada mañana, durante unos segundos, el sueño aún parece tangible. Luego se disuelve: escenas inconexas, rostros que no se nombran, emociones sin explicación. Para muchas personas, llevar un “diario de sueños” o anotar lo recordado apenas despertar, se ha convertido en una práctica cotidiana. Más allá de la curiosidad, la propuesta promete algo ambicioso: mejorar el bienestar.

Por ABC Color

Memoria, emociones y sentido

Escribir los sueños no los vuelve “proféticos”, pero sí más accesibles. La primera ganancia suele ser sencilla: recordar más.

La repetición entrena la atención hacia el material onírico y, con el tiempo, aumenta la capacidad de evocarlo.

Concepto de journaling o llevar un diario.
Concepto de journaling o llevar un diario.

En paralelo, poner en palabras lo soñado funciona como una forma de ordenar experiencias emocionales.

Psicólogos y terapeutas describen el sueño como un espacio en el que el cerebro procesa recuerdos y afectos; al registrarlos, la persona puede detectar patrones de estrés, deseos o preocupaciones que en vigilia pasan inadvertidos.

Lea más: Mindfulness en tu taza de café: el poder de disfrutar cada sorbo con intención

No es casual que la escritura expresiva se asocie en estudios con alivio subjetivo del malestar y mejor autorregulación emocional. En el caso de los sueños, esa escritura actúa como puente: convierte sensaciones difusas en un relato que puede comprenderse, discutirse o simplemente dejarse en un cuaderno.

Pesadillas: cuando anotar es empezar a intervenir

En contextos de pesadillas frecuentes, el registro también puede ser una herramienta clínica complementaria.

Concepto de journaling o llevar un diario.
Concepto de journaling o llevar un diario.

Terapias como la Imagery Rehearsal Therapy (ensayo en imaginación) se apoyan en describir la pesadilla, reescribirla con un final menos amenazante y practicar esa nueva versión.

Lea más: ¿Por qué soñamos que nos persiguen? Descubrí el significado

No es un reemplazo de la atención profesional, pero sí muestra cómo escribir puede transformar la relación con el miedo nocturno: de padecerlo a observarlo y, en algunos casos, modificarlo.

Cómo empezar sin convertirlo en una tarea más

La regla más útil es la más simple: anotar al despertar, incluso si son fragmentos. Un par de líneas sobre personajes, lugares y, sobre todo, emociones.

Evitar interpretaciones rígidas ayuda: el objetivo no es “descifrar” un código universal, sino registrar.

Si el contenido activa ansiedad intensa o revive traumas, conviene pausar y consultar a un profesional de salud mental.

Lea más: ¿Envejecer con amigos?: así funciona el cohousing senior

Entre la fugacidad del sueño y el ruido del día, un cuaderno puede ofrecer algo modesto pero poderoso: un espacio para escuchar lo que la mente dice cuando nadie la interrumpe.