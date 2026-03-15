Miopía en la era del smartphone: por qué las nuevas generaciones están perdiendo la visión de lejos

La miopía —un defecto de refracción que dificulta enfocar objetos lejanos— se está expandiendo en todo el mundo y los hábitos digitales aparecen en el centro del debate.

La preocupación no es solo estética o escolar. La miopía alta aumenta el riesgo de complicaciones oculares a largo plazo, como desprendimiento de retina o maculopatías.

Por eso, el incremento en edades tempranas importa: cuanto antes aparece, más años tiene el ojo para “progresar” hacia graduaciones elevadas.

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No es solo el smartphone: el problema es el “trabajo de cerca” y la falta de exterior

La evidencia científica apunta a dos grandes motores. El primero es el aumento del “trabajo de cerca”: leer, estudiar, usar pantallas y realizar actividades a corta distancia durante muchas horas al día.

El segundo, estrechamente ligado a la vida urbana y al ocio digital, es la reducción del tiempo al aire libre.

La luz natural y la visión a largas distancias parecen actuar como factores protectores. Diversos estudios han asociado más tiempo en exteriores con menor incidencia de miopía en niños.

La explicación más aceptada combina intensidad lumínica, señalización bioquímica en la retina y el hecho simple de que fuera de casa el ojo alterna más entre distancias, descansando del enfoque constante a pocos centímetros.

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Un crecimiento global acelerado

La miopía ya se considera un reto de salud pública en múltiples países. Proyecciones ampliamente citadas en la literatura científica estiman que, de mantenerse las tendencias, hacia 2050 cerca de la mitad de la población mundial podría ser miope, con un aumento relevante de casos de miopía alta.

El salto ha sido especialmente visible en entornos altamente escolarizados y digitalizados, y se observó también un repunte tras los periodos de confinamiento, cuando muchas rutinas infantiles se volvieron más sedentarias y “de interior”.

Qué pueden hacer familias y escuelas

Los especialistas insisten en que no se trata de demonizar la tecnología, sino de reducir el riesgo.

Las recomendaciones más repetidas incluyen asegurar al menos unas dos horas diarias de actividad al aire libre en la infancia cuando sea posible, hacer pausas frecuentes durante el uso de pantallas (como la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar 20 segundos a unos 6 metros(aproximadamente 20 pies), mantener una distancia adecuada (idealmente 30–40 centímetros o más), cuidar la iluminación y priorizar revisiones visuales periódicas.

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Cuando la miopía ya está presente, existen estrategias de control de progresión —como lentes especiales, ortoqueratología o atropina a baja dosis— que deben evaluarse caso por caso con un profesional.

En la era del smartphone, la clave parece menos tecnológica que cotidiana: más exterior, más pausas y menos horas seguidas mirando de cerca.