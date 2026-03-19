Equinoccio de otoño 2026: Sol en Aries y el ritual para cerrar ciclos que tenés que hacer

Qué ocurre el 20 de marzo y por qué es una fecha clave

Alrededor del 20 de marzo se produce el equinoccio: el momento del año en el que el día y la noche duran exactamente lo mismo. En términos naturales, se trata de un punto de equilibrio y una transición entre ciclos.

En astrología, además, esa misma fecha marca otro cambio: el ingreso del Sol en Aries, el primer signo del zodíaco. Con ese movimiento comienza el Año Nuevo Astrológico, un hito asociado a inicios, definiciones y renovaciones.

La mirada astrológica: pausa, revisión y decisiones

Según la astróloga Flor Sánchez (@magiayplanetas), consultada por el diario Clarín, el otoño funciona como un período propicio para hacer una pausa, mirar hacia adentro y revisar qué aspectos de la vida ya cumplieron su ciclo.

La lectura se apoya en el clima de la estación: el cierre del verano, la caída de las hojas y el cambio de ritmo.

Sánchez describe el equinoccio como una “pausa entre ciclos” y subraya que, para la astrología, la entrada del Sol en Aries es un comienzo simbólico: Aries representa el impulso inicial, la fuerza de abrir camino y animarse al primer paso.

Lea más: De enero a marzo: por qué muchas parejas no superan el primer trimestre del año

Aries en el hemisferio sur: fuego en una estación introspectiva

La energía ariana suele vincularse con fuego, valentía e iniciativa. En el hemisferio norte, esa dinámica coincide con la primavera, lo que refuerza la idea de nacimiento y expansión.

En el hemisferio sur, en cambio, Aries llega en otoño, cuando los días se acortan y el tono general se vuelve más introspectivo. Para Sánchez, esa aparente contradicción opera como metáfora: la energía de Aries no solo empuja a empezar, sino también a elegir.

En ese sentido, sostiene: “No plantamos semillas desde cero, podamos lo que ya no tiene vitalidad, reafirmamos quiénes somos y decidimos qué proyectos vamos a alimentar para que sigan vivos”.

Un dato astrológico adicional: Mercurio directo el mismo día

El equinoccio de 2026 llega, además, con un elemento que la astróloga destaca como especial: ese mismo día se produce el movimiento de Mercurio directo.

En astrología, este cambio suele asociarse con claridad mental y con la posibilidad de que decisiones y temas que venían en revisión finalmente se destraben.

Lea más: Animales en tus sueños: el simbolismo detrás de serpientes, perros y gatos

En ese marco, Sánchez propone un “Ritual de Fuego” pensado para realizarse el día del equinoccio o durante la semana, con el objetivo de conectar con la fuerza de la temporada de Aries, cerrar ciclos y definir nuevos objetivos. ¿Cómo hacerlo?

Ritual de otoño o Ritual de Fuego: guía paso a paso

1. Limpieza del espacio. Antes de empezar, ventilá el ambiente o sahumá con ruda o romero. El equinoccio marca un cambio de ciclo: este gesto ayuda a ordenar la energía y señalar el inicio.

2. El balance del otoño. Dividí una hoja en dos. En un lado, anotá tres hábitos, situaciones o vínculos que sentís agotados, lo que ya “se secó”. En el otro, escribí un objetivo central para este nuevo año astrológico.

3. El corte simbólico. Rompé la parte donde anotaste lo que querés soltar y colocala en un cuenco junto con hojas secas.

4. Activación del fuego. Encendé una vela roja y usá la llama para quemar ese papel con las hojas. Mientras se vuelven cenizas, repetí: “Suelto lo que pesa para llevar solo lo que brilla”. La acción simboliza liberar energía para avanzar.

5. Encender el propósito. Tomá el papel con tu objetivo, doblalo hacia vos —como señal de atracción— y colocalo debajo de la vela con cuidado. Cerrá los ojos unos segundos y visualizá ese deseo como motor, incluso en una etapa más introspectiva. Podés guardarlo para recordarlo.

Lea más: La “melancolía de la lluvia”: por qué el clima gris despierta emociones profundas

6. La acción. El ritual se completa con un gesto concreto. En las próximas 24 horas, hacé una micro-acción vinculada a tu objetivo: enviar un mail, hacer un llamado o iniciar ese primer paso.

Fuente: Clarín