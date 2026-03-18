De enero a marzo: por qué muchas parejas no superan el primer trimestre del año

En las primeras semanas de enero, muchas relaciones se viven con una intensidad particular: promesas de cambio, planes compartidos, la sensación de “ahora sí” y un calendario recién estrenado que parece ofrecer una segunda oportunidad. Sin embargo, para un número nada despreciable de parejas, el entusiasmo inicial se diluye hacia finales de febrero y marzo.

En consulta, terapeutas de pareja suelen identificar ese período como un punto de inflexión: la llamada “crisis de los tres meses”, un momento en el que la relación se enfrenta a la vida real sin el impulso simbólico del comienzo de año.

Del propósito al desgaste

El Año Nuevo funciona como un marcador psicológico. Igual que ocurre con los objetivos de gimnasio o dieta, iniciar una relación (o “reiniciarla”) en enero viene acompañado de expectativas altas y, a menudo, poco negociadas.

La pareja se construye sobre un relato aspiracional: más comunicación, menos discusiones, más tiempo juntos.

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El problema es que, pasada la euforia, aparecen los límites cotidianos: horarios, dinero, familia, cansancio, tareas domésticas y, sobre todo, diferencias que en las primeras semanas se minimizan.

En términos de dinámica relacional, tres meses suelen ser suficientes para que se cierre la etapa de “presentación” y emerjan patrones más estables: cómo se discute, cómo se repara una pelea, quién cede, quién se encierra y quién persigue respuestas. Cuando esas pautas se vuelven repetitivas, la frustración se acumula.

Marzo: el regreso de la realidad

Marzo no es solo un mes: es una transición. Para muchas personas marca la vuelta plena a la rutina tras vacaciones, fiestas y el “modo pausa” de diciembre.

La agenda se llena, el estrés laboral o académico aumenta y el tiempo de calidad se reduce. Lo que en enero se sostenía con energía extra, en marzo compite con obligaciones concretas.

Además, el calendario tiene un efecto silencioso: si una pareja nació como propósito de año nuevo, marzo puede traer la primera evaluación informal. “¿Estamos mejor?” “¿Esto era lo que queríamos?”

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Ese balance, cuando se hace en medio de cansancio y sin herramientas de conversación, puede convertirse en una sentencia.

Expectativas, redes sociales y comparaciones

Otra capa de presión proviene de la idealización. Las redes amplifican modelos de pareja “perfecta” y refuerzan la idea de que el amor debe sentirse fácil, intenso y constante.

En la práctica, el vínculo sano no está libre de conflicto; está lleno de negociación. Cuando la expectativa es que no haya fricción, cualquier desacuerdo se interpreta como señal de incompatibilidad, en vez de como información útil sobre necesidades y límites.

Qué suele revelar la “crisis de los tres meses”

En terapia, ese bache suele señalar tres asuntos recurrentes: falta de acuerdos explícitos (dinero, tiempo, exclusividad, convivencia), dificultades para discutir sin escalar (críticas, sarcasmo, reproches) y una brecha entre lo que cada uno entendió por “empezar de nuevo”.

A veces, el conflicto no es que haya problemas, sino que la pareja no tiene un método para abordarlos.

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Cuando la terapia llega a tiempo

La terapia de pareja no garantiza continuidad, pero sí puede ofrecer algo menos dramático y más útil: claridad. Ayuda a traducir quejas en necesidades, a detectar patrones, y a construir acuerdos realistas.

En algunos casos, el resultado es fortalecer el vínculo; en otros, una separación menos destructiva.

La crisis de marzo, vista así, no es una maldición estacional. Es el momento en que el relato del Año Nuevo se encuentra con la rutina. Y, para muchas parejas, es también la primera prueba de si lo que comenzó como propósito puede convertirse en proyecto.