¿Sos un imán para los mosquitos?: por esto te pican a vos y a otros no

Por qué algunas personas son imanes de mosquitos

Quizás te haya pasado: en un asado o paseando con amigos, una persona suma ronchas, mientras su amigo al lado está intacto. No es azar ni “sangre dulce” en sentido literal. Los mosquitos funcionan como detectores de señales: van hacia lo que les resulta más fácil de encontrar.

La primera pista es el CO₂. Cada vez que respirás, liberás una nube invisible que ellos “leen” a distancia. Por eso, si caminaste rápido, subiste escaleras o venís agitado, podés volverte más llamativo en minutos.

La segunda es el calor corporal. Los mosquitos tienden a acercarse a zonas más calientes (tobillos, pies, pantorrillas) y a personas que, por su fisiología o el momento, emiten más temperatura.

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La tercera es la química de la piel: un cóctel de olores sutiles que no siempre percibimos, pero que para ellos es un cartel luminoso. En otras palabras: tu cuerpo “habla” sin que lo sepas.

El olor de tu piel: tu “huella invisible”

Tu piel tiene una firma propia. No es solo el perfume o el desodorante: es la combinación de sudor + grasa natural + lo que vive en tu piel. Ahí entra un actor clave: la microbiota, es decir, las bacterias que conviven con vos.

Cuando transpirás, esas bacterias transforman componentes del sudor y generan olores. A veces el resultado es más atractivo para los mosquitos; otras, menos.

Por eso puede pasar que dos personas que usaron la misma colonia reciban destinos distintos: el “filtro” real es lo que su piel produce y cómo su microbiota lo modifica.

Ejemplo cotidiano: después del gimnasio, no solo respirás más fuerte (más CO₂) y estás más caliente; además tu piel cambia su olor. Es el combo perfecto para que te encuentren antes.

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Factores que aumentan las probabilidades de picaduras

No hay un único motivo, pero sí rasgos que suelen perfilar al “blanco ideal”:

Más metabolismo y actividad : si te movés más, emitís más CO₂ y calor.

Temperatura corporal más alta : algunas personas “irradian” más, incluso en reposo.

Química de la piel : ciertas mezclas de olores naturales resultan más atractivas.

Grupo sanguíneo : algunos estudios sugieren diferencias (por ejemplo, mayor atracción hacia ciertos grupos), aunque no es una regla infalible.

Embarazo: suele aumentar la exhalación de CO₂ y la temperatura; por eso muchas embarazadas notan más picaduras.

Cómo volverte menos atractivo para los mosquitos

La idea no es “ganarles” para siempre, sino bajar tu perfil y cortarles el camino.

Repelente, bien usado. Aplicalo en piel expuesta y renovalo según indique el envase (más aún si transpirás o te mojás). No es lo mismo una pasada rápida que una cobertura pareja.

Ropa que ayude. Mangas largas y pantalón liviano al atardecer pueden cambiar el partido. Los colores claros suelen atraer menos que los oscuros, que destacan más.

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Cuidado con los olores que suman. Después de entrenar, una ducha o al menos cambiarse la ropa reduce señales. Perfumes intensos o productos muy aromáticos pueden jugar en contra en algunas personas.

Ventilación: el truco simple. Un ventilador en el balcón o cerca de la cama dificulta que el mosquito vuele y, además, dispersa el CO₂ y los olores que lo guían.

Elegí el lugar. Si podés, evitá quedarte quieto cerca de agua estancada o jardines muy húmedos al atardecer, cuando suelen estar más activos.