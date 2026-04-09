Primer empleo en Paraguay: 8 trabajos que podés conseguir sin experiencia

El primer paso para ingresar al mundo laboral en Paraguay no siempre requiere un título universitario culminado o años de trayectoria previa. Muchas empresas locales apuestan por el talento joven, valorando las “habilidades blandas” como la puntualidad, la capacidad de comunicación y la predisposición al aprendizaje.

Lo fundamental es entender que el primer empleo es, ante todo, una escuela de responsabilidad y disciplina que servirá de base para cualquier carrera profesional futura.

Actualmente, sectores como el de servicios, comercio y economía digital lideran la demanda de perfiles junior y son la mejor opción para quienes buscan iniciar en el mundo laboral.

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Las mejores opciones para arrancar

Según datos de la Dirección General de Empleos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) las oportunidades de primer empleo son:

Atención al cliente / call center: es uno de los rubros con mayor demanda en Asunción y Gran Asunción. Las telefónicas y bancos valoran la buena dicción, la paciencia y la capacidad de resolución de conflictos.

Repartidor / delivery: con el auge de las apps de pedidos, es una opción flexible y de alta demanda. Solo necesitás un vehículo propio (moto o bici) y buen manejo de herramientas digitales.

Repositor de supermercado: un rol clave en el consumo masivo. Es un trabajo físico que requiere orden y eficiencia para mantener las góndolas siempre listas para el cliente.

Mozos / ayudante de cocina: el sector gastronómico siempre está en movimiento. Es una excelente escuela para aprender sobre trabajo bajo presión y atención al detalle en restaurantes y cadenas de comida rápida.

Administrativo / recepcionistas: perfecto para quienes buscan un entorno de oficina. Se enfoca en tareas básicas de organización de documentos, carga de datos y recepción.

Personal de limpieza / servicios generales: un sector estable con vacantes constantes en edificios corporativos, shoppings y residencias, donde se premia la honestidad y la prolijidad.

Promotor/a de ventas: ideal para personas extrovertidas. Implica representar marcas en eventos, supermercados o vía pública, activando la venta mediante la proactividad.

Community Manager Junior / digitador: para los nativos digitales. Muchas pequeñas empresas buscan ayuda para gestionar mensajes en redes o cargar stock en sus webs, tareas que se pueden aprender rápidamente con tutoriales y práctica.

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