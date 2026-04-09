Estilo de vida
09 de abril de 2026 - 13:23

Primer empleo en Paraguay: 8 trabajos que podés conseguir sin experiencia

Mujer con auricular gesticula mientras habla, rodeada de dos colegas en un ambiente creativo con paredes de ladrillo expuesto.
Tres trabajadores en un call center interactúan en un entorno profesional moderno, con auriculares y documentos sobre la mesa.Freepik

Conseguir el primer trabajo es un desafío importante para los jóvenes que recién culminan la secundaria o aquellos que aún no tienen experiencia, pero el mercado local ofrece diversas puertas de entrada para quienes tengan ganas de aprender y una actitud proactiva. En esta nota te contamos a qué trabajos podés postularte para conseguir tu “primera chamba”.

Por ABC Color

El primer paso para ingresar al mundo laboral en Paraguay no siempre requiere un título universitario culminado o años de trayectoria previa. Muchas empresas locales apuestan por el talento joven, valorando las “habilidades blandas” como la puntualidad, la capacidad de comunicación y la predisposición al aprendizaje.

Lo fundamental es entender que el primer empleo es, ante todo, una escuela de responsabilidad y disciplina que servirá de base para cualquier carrera profesional futura.

Actualmente, sectores como el de servicios, comercio y economía digital lideran la demanda de perfiles junior y son la mejor opción para quienes buscan iniciar en el mundo laboral.

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Las mejores opciones para arrancar

Según datos de la Dirección General de Empleos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) las oportunidades de primer empleo son:

  • Atención al cliente / call center: es uno de los rubros con mayor demanda en Asunción y Gran Asunción. Las telefónicas y bancos valoran la buena dicción, la paciencia y la capacidad de resolución de conflictos.
  • Repartidor / delivery: con el auge de las apps de pedidos, es una opción flexible y de alta demanda. Solo necesitás un vehículo propio (moto o bici) y buen manejo de herramientas digitales.
  • Repositor de supermercado: un rol clave en el consumo masivo. Es un trabajo físico que requiere orden y eficiencia para mantener las góndolas siempre listas para el cliente.
  • Mozos / ayudante de cocina: el sector gastronómico siempre está en movimiento. Es una excelente escuela para aprender sobre trabajo bajo presión y atención al detalle en restaurantes y cadenas de comida rápida.
  • Administrativo / recepcionistas: perfecto para quienes buscan un entorno de oficina. Se enfoca en tareas básicas de organización de documentos, carga de datos y recepción.
  • Personal de limpieza / servicios generales: un sector estable con vacantes constantes en edificios corporativos, shoppings y residencias, donde se premia la honestidad y la prolijidad.
  • Promotor/a de ventas: ideal para personas extrovertidas. Implica representar marcas en eventos, supermercados o vía pública, activando la venta mediante la proactividad.
  • Community Manager Junior / digitador: para los nativos digitales. Muchas pequeñas empresas buscan ayuda para gestionar mensajes en redes o cargar stock en sus webs, tareas que se pueden aprender rápidamente con tutoriales y práctica.

Si estás en busca de tu primer trabajo, te invitamos a visitar ABC Empleos, donde podrás explorar las vacancias más recientes, conocer qué competencias están buscando las empresas líderes del país y postularte de forma sencilla.