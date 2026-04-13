Estilo de vida
13 de abril de 2026 - 06:00

Cómo usar limón con clavos de olor para espantar moscas en casa

Limón con clavos de olor.
Limón con clavos de olor.IngridHS

Un limón partido con clavos de olor parece magia de cocina: huele bien y, dicen, ahuyenta moscas. ¿Funciona de verdad o solo perfuma la mesa? La respuesta está en la química… y en tus hábitos cotidianos.

Por ABC Color

El “limón con clavos” es un clásico doméstico: se corta un limón, se lo pincha con varios clavos de olor y se deja cerca de la fruta, la basura o la mesa. El razonamiento es simple: el clavo contiene eugenol, un compuesto aromático intenso, y los cítricos aportan limoneno. Ambos olores pueden resultar molestos para algunos insectos.

En laboratorio, distintos aceites esenciales (incluidos los de clavo y cítricos) han mostrado efectos repelentes o insecticidas sobre insectos, según la especie y la concentración. El matiz importante es ese: concentración.

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Entonces, ¿ahuyenta moscas o no?

Sí, pero de forma limitada. En casa, un limón con clavos libera aroma, pero lo hace en baja dosis y con poca dispersión (no es lo mismo que un aceite esencial difundido o un repelente formulado). En una cocina ventilada, con calor, comida a la vista y humedad, la “barrera aromática” dura poco.

Limón con clavos de olor.
Limón con clavos de olor.

Traducido a una escena real: si tenés una mosca rondando la frutera, el olor puede incomodarla y reducir el posado cerca del limón. Si hay un plato con restos dulces o una bolsa de basura a medio cerrar, la mosca suele tener claro qué le interesa más.

Por qué a veces “funciona” (y por qué a veces no)

Suele dar resultados cuando:

  • hay pocas moscas y estás en una mesa o ambiente pequeño;
  • el olor está fresco e intenso (recién preparado);
  • no hay “competidores” fuertes: fruta pasada, bebida azucarada, proteína expuesta.

Suele fallar cuando:

  • hay fuentes de alimento o residuos cerca (el imán real);
  • el ambiente es grande o con corrientes de aire;
  • el limón ya está seco o el clavo “se apagó”.

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Cómo usarlo para que rinda más

Funciona mejor como apoyo, no como solución única. Preparalo con medio limón bien jugoso y suficientes clavos como para que el aroma se note a un metro. Colocalo donde te molesta la presencia (mesa, frutera), y cambialo cada 1–2 días: cuando deja de oler, deja de “negociar” con las moscas.

Un truco práctico: si lo usás en la mesa, acompañalo con lo que sí suele marcar la diferencia en minutos: guardar comida, limpiar migas y tapar bebidas. La combinación es más efectiva que cualquier amuleto cítrico.

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Seguridad y expectativas realistas

No suele ser peligroso, pero evitá que mascotas lo mastiquen, no lo uses sobre alimentos listos para comer y lavate las manos si manipulás clavos (el aceite puede irritar piel sensible).

Si hay muchas moscas de forma persistente, el problema casi siempre está en la fuente: basura, desagües, fruta muy madura o algún punto húmedo.