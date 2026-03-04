¿Qué hacer con el líquido de los pepinillos? Cinco usos para no desperdiciar ni una gota

Antes de reutilizarlo conviene revisar lo básico: si la salmuera huele raro, tiene moho o está muy turbia, mejor descartarla. Y, como contiene bastante sodio, es preferible usarla en pequeñas cantidades, especialmente si hay hipertensión u otras restricciones.

1) Un aliño rápido para ensaladas y salsas

La salmuera funciona como “vinagre sazonado”. Un chorrito puede levantar ensaladas, mayonesas y yogures salados, o dar profundidad a una vinagreta sin necesidad de añadir más sal.

También encaja en salsas tipo tártara o en aderezos para ensaladas de col, aportando el toque ácido característico del pepinillo.

2) Marinada exprés para pollo, cerdo o tofu

Por su acidez y su contenido de sal, es una marinada práctica para piezas pequeñas.

No hacen falta horas: puede bastar con un tiempo corto en la heladera antes de cocinar, para sumar sabor y ayudar a que la carne quede más jugosa.

En el tofu, mejora el gusto y reduce la sensación “plana” sin complicaciones.

3) Encurtidos caseros con lo que haya en la nevera

Si queda salmuera, todavía se puede dar una segunda vida a verduras firmes ya lavadas: cebolla roja en plumas, zanahoria en bastones, pepino, coliflor o rabanitos.

En un tarro limpio, se cubren con el líquido y se dejan reposar en frío; en poco tiempo se obtienen encurtidos para sándwiches, tacos o ensaladas. No es una conserva de larga duración: debe mantenerse refrigerado.

4) Un “golpe” de sabor para papas, legumbres y sopas

La cocina agradece la acidez al final. Unas cucharaditas pueden equilibrar un guiso de lentejas, una sopa de verduras o unas papas cocidas, sobre todo si el plato quedó algo pesado o falto de brillo.

La clave es añadir poco a poco y probar: la salmuera sazona y acidifica a la vez.

5) Cócteles y bebidas sin alcohol con perfil salino

La salmuera de pepinillo tiene sitio en la coctelería: aporta un punto ácido-salado que combina con destilados neutros y con mezclas tipo “bloody”.

En versiones sin alcohol, un toque en un tomate especiado o en una limonada salina puede resultar sorprendentemente refrescante.

Reaprovechar el líquido de los pepinillos no exige técnicas sofisticadas: solo entender que, en ese tarro, ya hay un condimento completo. Y, con él, cinco maneras sencillas de aprovechar hasta la última gota.