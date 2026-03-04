Gastronomía

¿Qué hacer con el líquido de los pepinillos? Cinco usos para no desperdiciar ni una gota

En muchas cocinas, el tarro de pepinillos termina en la basura con un “extra” desaprovechado: la salmuera. Ese líquido avinagrado —con sal, especias y, a veces, azúcar— no es un simple sobrante. Bien usado, puede aportar acidez, aroma y poder conservante a preparaciones cotidianas, además de ayudar a reducir desperdicio alimentario.

Por ABC Color
04 de marzo de 2026 - 11:30
Pepinillos.
Pepinillos.Shutterstock

Antes de reutilizarlo conviene revisar lo básico: si la salmuera huele raro, tiene moho o está muy turbia, mejor descartarla. Y, como contiene bastante sodio, es preferible usarla en pequeñas cantidades, especialmente si hay hipertensión u otras restricciones.

1) Un aliño rápido para ensaladas y salsas

La salmuera funciona como “vinagre sazonado”. Un chorrito puede levantar ensaladas, mayonesas y yogures salados, o dar profundidad a una vinagreta sin necesidad de añadir más sal.

Pepinillos.
Pepinillos.

También encaja en salsas tipo tártara o en aderezos para ensaladas de col, aportando el toque ácido característico del pepinillo.

2) Marinada exprés para pollo, cerdo o tofu

Por su acidez y su contenido de sal, es una marinada práctica para piezas pequeñas.

No hacen falta horas: puede bastar con un tiempo corto en la heladera antes de cocinar, para sumar sabor y ayudar a que la carne quede más jugosa.

En el tofu, mejora el gusto y reduce la sensación “plana” sin complicaciones.

3) Encurtidos caseros con lo que haya en la nevera

Si queda salmuera, todavía se puede dar una segunda vida a verduras firmes ya lavadas: cebolla roja en plumas, zanahoria en bastones, pepino, coliflor o rabanitos.

En un tarro limpio, se cubren con el líquido y se dejan reposar en frío; en poco tiempo se obtienen encurtidos para sándwiches, tacos o ensaladas. No es una conserva de larga duración: debe mantenerse refrigerado.

4) Un “golpe” de sabor para papas, legumbres y sopas

La cocina agradece la acidez al final. Unas cucharaditas pueden equilibrar un guiso de lentejas, una sopa de verduras o unas papas cocidas, sobre todo si el plato quedó algo pesado o falto de brillo.

La clave es añadir poco a poco y probar: la salmuera sazona y acidifica a la vez.

5) Cócteles y bebidas sin alcohol con perfil salino

La salmuera de pepinillo tiene sitio en la coctelería: aporta un punto ácido-salado que combina con destilados neutros y con mezclas tipo “bloody”.

En versiones sin alcohol, un toque en un tomate especiado o en una limonada salina puede resultar sorprendentemente refrescante.

Reaprovechar el líquido de los pepinillos no exige técnicas sofisticadas: solo entender que, en ese tarro, ya hay un condimento completo. Y, con él, cinco maneras sencillas de aprovechar hasta la última gota.