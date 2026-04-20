Suplementos y ayuno intermitente: qué vitaminas “rompen” menos el ayuno y cuáles piden comida

Hacer ayuno intermitente (el clásico 16/8, por ejemplo) suele traer una pregunta: “¿Me tomo la vitamina ahora o espero a comer?” La respuesta depende de si la vitamina necesita grasa para absorberse, de si irrita el estómago en vacío y de qué más estás tomando (café incluido).

Regla rápida para no fallar: agua vs. grasa

En nutrición hay una clasificación que ahorra discusiones: vitaminas hidrosolubles (se disuelven en agua) y liposolubles (necesitan grasa).

Esto no solo afecta la absorción; también cambia el “cómo me cae” cuando el estómago está vacío.

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Vitaminas que suelen poder tomarse en ayunas

Las hidrosolubles suelen ser las más “amigables” con el ayuno: vitamina C y complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9/folato, B12). En términos prácticos, pueden tomarse con agua durante la ventana de ayuno porque no dependen de la grasa para absorberse.

El matiz es más cotidiano que bioquímico: a algunas personas les dan náuseas (sobre todo con B complex o dosis altas de vitamina C). Si te pasa, no es que “te haga mal”: probablemente tu estómago está protestando por la acidez o la concentración.

Un hack simple es moverlas a la primera comida o tomarlas con un poco de agua extra y sin café inmediato.

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Vitaminas que conviene tomar con comida (y algo de grasa)

Las liposolubles son las que piden plato, o al menos un bocado con grasa: A, D, E y K. La razón es mecánica: se absorben mejor cuando en el intestino hay grasa disponible.

Ejemplo: si tomás vitamina D “con el estómago vacío y un mate”, es fácil que no optimices la absorción. Si la tomás con una comida que tenga aceite de oliva, aguacate, frutos secos, huevos, yogur o pescado, suele ser más eficiente.

Lo mismo vale para las vitaminas A, E y K, frecuentes en multivitamínicos o suplementos “para piel, pelo y uñas”.

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El caso del multivitamínico: el sospechoso habitual

Muchos multivitamínicos mezclan B y C (hidrosolubles) con A, D, E y K (liposolubles). Por eso, como regla práctica, un multivitamínico suele ir mejor con comida, y a menudo con la comida principal.

Bonus: también reducís la chance de esa sensación de “revuelto” en el estómago que algunas personas notan al tomarlos en ayunas.

Pequeños detalles que cambian el resultado

El “timing” no es lo único. Si estás en modo ayuno y tu ritual incluye café, recordá que a algunas personas el café en ayunas ya les irrita; sumar suplementos puede amplificarlo.

Y si tomás medicación o tenés condiciones digestivas, conviene confirmar compatibilidades con un profesional: no por alarmismo, sino porque hay combinaciones y dosis en las que el orden sí importa.