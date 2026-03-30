Estilo de vida
30 de marzo de 2026 - 15:42

Ayuno intermitente: nueve errores comunes que frenan tus resultados

¿Por qué no te funciona el ayuno intermitente para bajar de peso?
¿Por qué no te funciona el ayuno intermitente para bajar de peso?Shutterstock

Probaste el ayuno intermitente y, en vez de energía y “claridad mental”, te encontraste con hambre eterna o cero cambios. A menudo no es el método: son detalles cotidianos (y corregibles) que sabotean los resultados sin que te des cuenta.

Por ABC Color

1) Convertir la ventana de comida en “barra libre”

Uno de los tropiezos más frecuentes: ayunar 16 horas y luego “recuperar el tiempo perdido” con porciones enormes o picoteo constante. Tené en cuenta que el ayuno intermitente no compensa automáticamente un exceso calórico.

Cómo solucionarlo: armá dos comidas completas (proteína + fibra + grasa saludable) y dejá un final claro. Un truco simple: servite en plato, no “a ojo” desde la fuente.

Lea más: Ayuno intermitente para principiantes: ¿cuál es el método que mejor se adapta a vos?

2) Romper el ayuno con bombas de azúcar

Un café con miel, un jugo “natural” o una galletita “para engañar al estómago” suelen disparar hambre y antojos. Si tu primera ingesta es muy dulce, es fácil terminar con un día de montaña rusa.

Cómo solucionarlo: abrí la ventana con algo que sostenga, como un yogur natural con frutos rojos, huevos con verduras, o una tostada integral con atún/queso y tomate.

3) Comer poca proteína (y culpar al ayuno)

Sin suficiente proteína, el cuerpo lo traduce como “falta algo”, y la tarde se vuelve una cacería de snacks. Además, la proteína ayuda a preservar masa muscular durante una pérdida de peso.

Cómo solucionarlo: apuntá a incluir proteína en cada comida (huevos, legumbres, pescado, pollo, tofu, yogur). Si a las 17:00 aparece el hambre-lobo, revisá el almuerzo.

Lea más: Resistencia a la insulina: el freno invisible que te impide bajar de peso (y cómo desactivarlo)

4) Dormir mal: el saboteador silencioso

El sueño corto o de mala calidad altera señales de apetito y saciedad y empeora el autocontrol alimentario. No se trata de falta de fuerza de voluntad sino de biología con ojeras.

¿Por qué no te funciona el ayuno intermitente para bajar de peso?
¿Por qué no te funciona el ayuno intermitente para bajar de peso?

Cómo solucionarlo: priorizá horarios regulares, luz natural por la mañana y menos pantalla antes de dormir. Si ayunás y además dormís 5 horas, el plan va cojo.

5) Entrenar fuerte… y no ajustar la estrategia

Hacer ejercicio intenso en ayuno puede funcionar para algunas personas, pero a otras las deja sin energía y con atracones posteriores.

Cómo solucionarlo: probá mover el entrenamiento cerca de tu primera comida, o romper el ayuno con algo liviano y proteico. Observá rendimiento, humor y recuperación: son datos.

6) “Me porto bien de lunes a viernes”

El patrón clásico: semana estricta, fin de semana desbordado. El balance total manda.

Cómo solucionarlo: mantené horarios parecidos y planificá indulgencias conscientes. Si sabés que hay cena, ajustá el resto del día sin llegar famélico.

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7) Obsesionarse con el reloj y olvidar el contexto

El ayuno intermitente no es una medalla por aguantar. Si te deja irritable, con dolores de cabeza o pensando todo el día en comida, algo no está encajando.

Cómo solucionarlo: flexibilizá (12:12 o 14:10 también cuentan) y evaluá adherencia. El mejor protocolo es el que podés sostener.

8) Elegir una ventana incompatible con tu vida social

Si tu ventana termina a las 18:00, cualquier plan con amigos se vuelve una negociación interna. Y eso suele terminar en abandono.

Cómo solucionarlo: elegí una franja realista (por ejemplo, 12–20) y usala como marco, no como cárcel.

9) Ignorar señales de alerta o condiciones médicas

Embarazo, trastornos de la conducta alimentaria, diabetes tratada con insulina u otros cuadros requieren supervisión profesional.

Cómo solucionarlo: si hay mareos frecuentes, desmayos, ansiedad intensa con la comida o medicación que depende de horarios, consultá con un médico o nutricionista antes de insistir.