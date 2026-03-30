Ayuno intermitente: nueve errores comunes que frenan tus resultados

1) Convertir la ventana de comida en “barra libre”

Uno de los tropiezos más frecuentes: ayunar 16 horas y luego “recuperar el tiempo perdido” con porciones enormes o picoteo constante. Tené en cuenta que el ayuno intermitente no compensa automáticamente un exceso calórico.

Cómo solucionarlo: armá dos comidas completas (proteína + fibra + grasa saludable) y dejá un final claro. Un truco simple: servite en plato, no “a ojo” desde la fuente.

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2) Romper el ayuno con bombas de azúcar

Un café con miel, un jugo “natural” o una galletita “para engañar al estómago” suelen disparar hambre y antojos. Si tu primera ingesta es muy dulce, es fácil terminar con un día de montaña rusa.

Cómo solucionarlo: abrí la ventana con algo que sostenga, como un yogur natural con frutos rojos, huevos con verduras, o una tostada integral con atún/queso y tomate.

3) Comer poca proteína (y culpar al ayuno)

Sin suficiente proteína, el cuerpo lo traduce como “falta algo”, y la tarde se vuelve una cacería de snacks. Además, la proteína ayuda a preservar masa muscular durante una pérdida de peso.

Cómo solucionarlo: apuntá a incluir proteína en cada comida (huevos, legumbres, pescado, pollo, tofu, yogur). Si a las 17:00 aparece el hambre-lobo, revisá el almuerzo.

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4) Dormir mal: el saboteador silencioso

El sueño corto o de mala calidad altera señales de apetito y saciedad y empeora el autocontrol alimentario. No se trata de falta de fuerza de voluntad sino de biología con ojeras.

Cómo solucionarlo: priorizá horarios regulares, luz natural por la mañana y menos pantalla antes de dormir. Si ayunás y además dormís 5 horas, el plan va cojo.

5) Entrenar fuerte… y no ajustar la estrategia

Hacer ejercicio intenso en ayuno puede funcionar para algunas personas, pero a otras las deja sin energía y con atracones posteriores.

Cómo solucionarlo: probá mover el entrenamiento cerca de tu primera comida, o romper el ayuno con algo liviano y proteico. Observá rendimiento, humor y recuperación: son datos.

6) “Me porto bien de lunes a viernes”

El patrón clásico: semana estricta, fin de semana desbordado. El balance total manda.

Cómo solucionarlo: mantené horarios parecidos y planificá indulgencias conscientes. Si sabés que hay cena, ajustá el resto del día sin llegar famélico.

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7) Obsesionarse con el reloj y olvidar el contexto

El ayuno intermitente no es una medalla por aguantar. Si te deja irritable, con dolores de cabeza o pensando todo el día en comida, algo no está encajando.

Cómo solucionarlo: flexibilizá (12:12 o 14:10 también cuentan) y evaluá adherencia. El mejor protocolo es el que podés sostener.

8) Elegir una ventana incompatible con tu vida social

Si tu ventana termina a las 18:00, cualquier plan con amigos se vuelve una negociación interna. Y eso suele terminar en abandono.

Cómo solucionarlo: elegí una franja realista (por ejemplo, 12–20) y usala como marco, no como cárcel.

9) Ignorar señales de alerta o condiciones médicas

Embarazo, trastornos de la conducta alimentaria, diabetes tratada con insulina u otros cuadros requieren supervisión profesional.

Cómo solucionarlo: si hay mareos frecuentes, desmayos, ansiedad intensa con la comida o medicación que depende de horarios, consultá con un médico o nutricionista antes de insistir.