¿Chau al papel higiénico? Inodoros inteligentes van ganando terreno

Desde hace años países asiáticos apuntan al uso de los inodoros inteligentes y ya en Paraguay se instalan de manera esporádica,como lo hizo el exdiputado Orlando Arévalo en su lujosa vivienda el año pasado. No obstante, en Argentina aparentemente esta tendencia está creciendo, según lo indican medios como TN, La Nación y El Cronista.

Según la prensa del vecino país, el papel higiénico, un producto históricamente indispensable en los hogares, comienza a enfrentar este cambio de paradigma. Los inodoros inteligentes —también conocidos como “washlet”— se abren camino como una alternativa que combina tecnología, comodidad y sostenibilidad.

Tecnología y salud: las claves del cambio

De acuerdo con un informe publicado por el diario La Nación, el baño dejó de ser un espacio ajeno a la innovación tecnológica. Estos inodoros inteligentes integran en una sola unidad el inodoro tradicional con funciones de bidet, permitiendo una limpieza con agua regulable en temperatura, presión y dirección. Además, incorporan sistemas de secado con aire caliente, lo que reduce e incluso elimina la necesidad de papel higiénico.

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El interés creciente no responde únicamente a una cuestión de comodidad. Según la misma publicación, también existe una preocupación en aumento por la salud dermatológica.

El uso de papeles con perfumes o conservantes puede provocar irritaciones, dermatitis o agravar afecciones como las hemorroides, lo que posiciona al agua tibia como una opción más segura y menos agresiva.

En la misma línea, el medio TN Argentina destaca que esta tendencia se vincula directamente con un cambio en los hábitos de consumo, donde los usuarios priorizan soluciones más eficientes y amigables con el cuerpo.

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Impacto ambiental y cambio de hábitos

Otro de los factores que impulsa esta transformación es el impacto ambiental. La producción masiva de papel higiénico implica el uso intensivo de recursos naturales, además de generar residuos. Frente a esto, los inodoros inteligentes aparecen como una alternativa más sustentable, ya que optimizan el consumo de agua y reducen la dependencia de productos descartables.

Aunque su adopción en la región aún es incipiente, su presencia crece de la mano de consumidores interesados en innovación y diseño. A esto se suma que, con el paso del tiempo, los costos comienzan a volverse más accesibles y su disponibilidad aumenta en el mercado.

Sin embargo, los especialistas advierten que el mantenimiento sigue siendo clave. A pesar de contar con sistemas de autolimpieza y materiales antibacterianos, estos equipos requieren cuidados periódicos para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.