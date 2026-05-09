El argentino Faustino Oro hace historia y se convierte en gran maestro con 12 años

El joven jugador alcanzó la norma definitiva después de derrotar al maestro internacional polaco Bartlomiej Niedbala y mantenerse en una situación muy favorable con seis puntos en ocho rondas disputadas.

Su rendimiento ya le garantiza matemáticamente el título, por lo que ni siquiera el resultado de la última partida alterará el logro histórico que está a punto de certificar oficialmente la FIDE.

Tras unas tablas en la jornada previa ante el indio Leon Mendonca, Oro necesitaba una victoria para encarrilar la norma final. Respondió con solvencia al imponerse a Niedbala y quedó muy cerca de cerrar el objetivo por méritos propios, completando una actuación sólida y regular frente a rivales de alto nivel internacional.

El emparejamiento de la última ronda será ante el ruso Ian Nepomniachtchi, exaspirante al título mundial y uno de los jugadores más fuertes del circuito, lo que añade aún más valor a su desempeño en el torneo italiano.

Sin embargo, el sistema de puntuación y la fuerza de sus rivales ya permiten al argentino asegurar la norma de gran maestro antes de la conclusión del evento.

Con este resultado, Oro completa el camino tras haber logrado su primera norma en septiembre de 2025 en el torneo Legends & Prodigies de Madrid y la segunda en un certamen disputado en Argentina. Durante este año también había rozado el objetivo en Moscú y Menorca, pero fue en Cerdeña donde consolidó definitivamente su progresión.

Nacido en Buenos Aires el 14 de octubre de 2013, el prodigio argentino ya había hecho historia en junio de 2024 al convertirse en el maestro internacional más joven de todos los tiempos, con 10 años, 8 meses y 16 días.

Antes incluso, en 2023, fue el primer jugador de su edad en superar los 2.300 puntos de Elo FIDE y en 2025 alcanzó la barrera de los 2.500, uno de los requisitos clave para el título de gran maestro.

En el torneo suma hasta el momento cinco victorias y tres empates, con triunfos ante Gerhard Lorscheid, Alexis Tahay, Guido Caprio y Niedbala, además de tablas frente a varios jugadores de la élite internacional.

El récord de precocidad como gran maestro sigue en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, que lo logró en 2021 con 12 años, 4 meses y 25 días, pero la irrupción de Oro consolida su posición como una de las mayores promesas del ajedrez mundial.